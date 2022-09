Niestety Sara James nie wygrała finału 17. edycji "America’s Got Talent". 14-letnia Polka w czasie finałowego odcinka nie weszła do TOP 5. Wygrała grupa taneczna Mayyas z Libanu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dojście do finału i to, co pokazała na scenie w czasie występów, to wielki sukces młodej Polki. Sarą James zachwycali się jurorzy i ją komplementowali. Mówili, że jest gotowa do tego, by być gwiazdą. W czasie finałowego odcinka, już po zamknięciu głosowania, Sara James wystąpiła wspólnie z grupą Black Eyed Peas.

Wideo youtube

Po występach wyłoniono 5 uczestników, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału. Na tej liście zabrakło niestety Sary James.

Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Drake Milligan, Metaphysic, Kristy Sellars, Mayyas i Chapel Hart. Wydawać się mogło, że tym, że Sara James nie weszła do finałowej piątki, zaskoczeni byli sami prowadzący program.

Finał rozgrywał się między tancerzami. O główną nagrodę walczyła libańska grupa Mayyas i artystka Kristy Sellars, która łączy taniec na rurze z cyfrowymi efektami.

Zwyciężyła libańska grupa Mayyas, zdobywając czek na milion dolarów i możliwość występowania w Las Vegas.

Wideo youtube

Sara James od samego początku zdobyła uznanie jurorów. Śpiewając piosenkę "Lovely" - Billie Eilish, zachwyciła widzów i jurorów do tego stopnia, że jeden z nich - Simon Cowell, łowca talentów, zdecydował się wcisnąć złoty przycisk, co dało Sarze James automatyczny awans do półfinału "America’s Got Talent".

Wideo youtube

Jurorzy byli pod wrażeniem polskiej artystki także w półfinale, w którym Sara James zaprezentowała swoją interpretację utworu "Rocket Man" Eltona Johna.

Wideo youtube

Sara James - kim jest?

Sara James, właściwie Sara Egwu-James, przyszła na świat 10 czerwca 2008 w Słubicach jako córka Polki i Nigeryjczyka. Jej tata John James także jest wokalistą. Występował m. in. w programie "Bitwa na głosy". Sara obecnie uczy się w szkole podstawowej w Ośnie i uczęszcza do szkoły muzycznej I stopnia w Słubicach.

Sara James śpiewała od najmłodszych lat. Rozgłos przyniósł jej udział w czwartej edycji polskiego "The Voice Kids". Utalentowana nastolatka wygrała program jako podopieczna Tomsona i Barona. Niedługo później wzięła udział w eurowizyjnej "Szansie na sukces", w której także nie miała sobie równych.

Została reprezentantką Polski w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Na Eurowizji Junior w Paryżu odniosła kolejny sukces - ze swoją piosenką "Somebody" zajęła drugie miejsce, ustępując tylko reprezentującej Armenię Malenie.