Dziś uroczyste otwarcie wystawy "Marsz, marsz Polonia" w Nowohuckim Centrum Kultury. Otworzy ją konsul generalny Patrick Słowiński. Całość poprzedzi happening Parada Pułaskiego studentów UJ - grupa ok. 50 osób z wielkim banerem z tytułem wystawy, w czapkach krakowskich, kowbojskich, wiankach, przebrani za Statuę Wolności, ale też w polskich barwach, niosąc polskie i amerykańskie flagi przejdą do NCK z pl. Reagana w Nowej Hucie.

Wystawa "Marsz, marsz Polonia" powstała z inicjatywy Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, przedstawia polską diasporę widzianą poprzez obiektyw najwybitniejszych fotografów polskich i amerykańskich od początku XX wieku do czasów nam współczesnych.

"Spośród różnych dyscyplin twórczych fotografia szczyci się dziś opinią jednej z najbardziej demokratycznych. Chociaż narodziła się w Europie, swój dynamiczny rozwój w drugiej połowie XIX wieku, a potem wejście w obieg masowy zawdzięcza amerykańskiemu wynalazkowi. W 1888 roku George Eastman opatentował zwijaną błonę fotograficzną i wprowadził na rynek nowy typ aparatu - kamerę Kodak - dzięki któremu fotografowanie stało się powszechnie dostępne. Jak żadne inne medium fotografia towarzyszy więc nowoczesnej historii Stanów Zjednoczonych: dokumentując wojnę secesyjną, portretując przybijających do wybrzeża Ameryki imigrantów czy wreszcie przekazując na Ziemię obrazy pierwszych kroków człowieka na księżycu. Wszystkie te wydarzenia zapisały się w naszej pamięci pod postacią silnych obrazów fotograficznych" - piszą organizatorzy wystawy.

Jednym z rozdziałów tej historii są dzieje polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Prezentujemy je poprzez sześć, różnych gatunkowo i wykonanych na przestrzeni stulecia cykli fotograficznych, które opisują wybrane momenty i miejsca amerykańskiej Polonii.

Najstarszym dokumentem są portretowe fotografie imigrantów z początków XX wieku. Skomplikowana etnicznie grupa pochodząca z Europy Środkowej trafia do amerykańskiego tygla ("melting pot"), jednak nie roztapia się w nim całkowicie, a polski ślad widoczny jest w kolejnych pokoleniach w kulturze, obyczajach, pamiątkach, a nade wszystko w dorocznej paradzie, którą maszeruje wielobarwny korowód polskich typów. Słynna nowojorska Parada Pułaskiego jest motywem przewodnim wystawy. Ten głośny i tłumny przemarsz Piątą Aleją odbywa się tradycyjnie w pierwszą niedzielę października. Poprzez zdjęcia prasowe i amatorskie pokazujemy historię Parad Pułaskiego. Z kolei jej współczesne oblicze ukazują fotografie cenionego artysty i fotoreportera Michała Szlagi.

Codzienne życie Polonii w latach 1970. i 1980., w przededniu przywrócenia ładu demokratycznego w Polsce, dokumentują prace wybitnej artystki Zofii Rydet z jej monumentalnego Zapisu socjologicznego. Do tradycji fotografii humanistycznej nawiązuje natomiast cykl Josepha Jaworskiego Panna Maria, w którym autor przygląda się wiejskiej społeczności jednej z najstarszych polskich enklaw w Stanach Zjednoczonych. Artystyczną puentą wystawy są zaś wykonane w 2007 i 2008 roku, w Chicago - stolicy polskiej Ameryki - prace Allana Sekuli, amerykańskiego twórcy o polskich korzeniach, jednego z najwybitniejszych światowych fotografów działających na styku sztuki konceptualnej, aktywizmu politycznego i dokumentu społecznego.



MARSZ MARSZ POLONIA!

The Pulaski Parade and Polish Diaspora in the US

Wystawa fotografii / Photography Exhibition

1.10.-31.12.2021

Nowohuckie Centrum Kultury Al. Jana Pawła II 232, Kraków

Kuratorzy / curators: Łukasz Gorczyca, Adam Mazur Producentka / production: Marta Bogdańska

Autorzy tekstów / texts: Łukasz Gorczyca, Adam Mazur Tłumaczka / translation: Kathryn Zazenski

Organizatorzy / Organisers:

Konsulat Generalny USA w Krakowie, Nowohuckie Centrum Kultury, Fundacja “BLOK"