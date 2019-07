W sieci można już oglądać zwiastun filmu "Malowany ptak" w reżyserii Václava Marhoula. Ekranizacja głośnej książki Jerzego Kosińskiego o tym samym tytule będzie miała swoją premierę we wrześniu w Czechach. Obraz będzie wyświetlany też w polskich kinach.

Jerzy Kosiński wydał swoją powieść w 1965 roku. Akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej. W książce jest przedstawiony świat widziany oczyma młodego chłopca, "uważanego za cygańskiego lub żydowskiego przybłędę". Dziecko błąka się między miasteczkami Europy Wschodniej, gdzie widzi Żydów i Romów wysyłanych do obozów koncentracyjnych. Chłopiec sam doświadcza aktów okrucieństwa i przemocy.



Powieść Kosińskiego wzbudziła spore kontrowersje - między innymi ze względu na zawarte w niej brutalne sceny gwałtu. Pojawiają się też głosy, że książka jest antypolska i prezentuje niewłaściwy obraz mieszkańców wsi.



Vaclav Marhoul ogłosił, że nabył prawa do filmowej adaptacji powieści w 2010 roku. Zdjęcia do filmu rozpoczęto w marcu 2017 roku. Film jest koprodukcją czesko-słowacko-ukraińską.



Premiera filmu w Czechach odbędzie się już we wrześniu. Według wielu "Malowany ptak" będzie pokazywany na festiwalu w Wenecji - podaje Onet. Prawdopodobnie również polscy widzowie będą mieli szansę obejrzeć obraz w kinach.