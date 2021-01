Francuska komedia obyczajowa w kinie online. Nowa powieść autorki cyklu "Niezgodna". I teatralna premiera, której bohaterami są postaci z wierszy Brzechwy i Tuwima w sieci. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze. Do 17 stycznia, przypomnijmy, teatry, kina, muzea i sale koncertowe będą zamknięte.

Kadr z filmu "Małe szczęścia", materiały prasowe Galapagos Films / Materiały prasowe

Filmowa premiera online

Komedia obyczajowa "Małe szczęścia" to film z Bérénice Bejo i Vincentem Casselem w głównych rolach. 13 stycznia premierę będzie miał na DVD oraz m.in na platformie mojeekino.

Wideo youtube

Kochająca życie Léa (Bérénice Bejo) pracuje w centrum handlowym i jest szczęśliwą żoną Marca (Vincent Cassel), konserwatysty i w pewnym stopniu niewierzącego w siebie sprzedawcy. Pewnego dnia Léa oznajmia mężowi i przyjaciołom, że pisze powieść. Z czasem książka staje się bestsellerem, ale zamiast szczęścia pojawiają się zazdrość i złośliwości ze strony najbliższych.

"Wybrańcy" w księgarniach

Cykle "Niezgodna" oraz "Naznaczeni śmiercią" podbiły serca czytelników na całym świecie. Veronica Roth wraca z nową dylogią dla młodych dorosłych.

Jak czytamy w opisie wydawnictwa Media Rodzina -"Wybrańcy" zaczynają się tym, czym inne powieści się kończą - zwycięstwem bohaterów nad potężnym przeciwnikiem. Bowiem piętnaście lat wcześniej piątka zwykłych nastolatków została wskazana proroctwem do walki z Mrocznym - potężnym bytem niosącym zniszczenie Ameryce. Mroczny zrównał z ziemią całe miasta i zamordował tysiące ludzi. Wybrańcy, bo takie miano zyskała piątka nastolatków, poświęcili wiele, by go pokonać. Po upadku Mrocznego świat wrócił do normalności... dla wszystkich poza nimi. Bo co można zrobić, jeśli jest się celebrytą z magicznym wykształceniem, kiedy nie ma już na nie zapotrzebowania? Ale czy na pewno?". Premiera książki 13 stycznia.

"Ale kino" w teatrze

Warszawski Teatr Guliwer 15 stycznia pokaże na vod premierę rejestracji przedstawienia "Ale kino" według scenariusza i w reżyserii Joanny Zdrady. To opowieść o Panu Soczewce, operatorze filmowym z wiersza Jana Brzechwy, który przymierza się do nakręcenia filmu.

Bohaterami przedstawienia są postaci z wierszy popularnych polskich poetów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Akcja spektaklu rozgrywa się na planie filmowym.

W spektaklu "Ale kino" występują Joanna Borer, Katarzyna Brzozowska, Milena Kranik, Izabella Kurażyńska, Elżbieta Pejko, Ewa Scholl, Honorata Zajączkowska, Georgi Angiełow, Paweł Jaroszewicz, Damian Kamiński, Tomasz Kowol, Maciej Owczarzak, Jacek Poniński, Krzysztof Prygiel i Adam Wnuczko.