Nowy Bond i nowy Top Gun rok później niż planowano. Opóźnione gale Złotych Globów i Oscarów. Wielkie plany wielkich festiwali - przesunięte. Pandemia i związanie z nią obostrzenia wymusiły w 2020 roku wielkie zmiany w świecie kultury. Jak zapowiada się rok 2021?

Daniel Craig / Nicole Dove / PAP/Photoshot

Bond w kwietniu

Premiera najnowszego filmu o Jamesie Bondzie "Nie czas umierać" została przełożona o cały rok. Najnowsza data to 2 kwietnia 2021 roku. To ma być ostatnia produkcja z Danielem Craigiem w roli agenta Jej Królewskiej Mości. W obsadzie są też m.in. Ana de Armas, Lashana Lynch, Rami Malek, Lea Seydoux, Ralph Fiennes i Christopher Waltz. Reżyserem nowego filmu o agencie 007 jest Cary Joji Fukunaga. Za zdjęcia odpowiada Linus Sandgren, a muzykę napisał Hans Zimmer.

Piosenkę do "Nie czas umierać" zaśpiewała 18-letnia Billie Eilish. James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią - czytamy w zapowiedzi polskiego dystrybutora, czyli Forum Film.



Top Gun. Maverick w lipcu

Druga, bardzo oczekiwana część "Top Gun" z Tomem Cruisem - "Maverick", pierwotnie miała trafić do kin w grudniu 2020. Producenci zmienili datę premiery na 2 lipca 2021 roku.

Ten film to sequel "Top Gun" z 1986 roku. Opowieść o szkole lotniczej w Stanach Zjednoczonych. Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarce wojennej, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller), o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji.

Jak czytamy w opisie polskiego dystrybutora UIP "Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji". W filmie, oprócz Toma Cruise’a, zobaczymy też Milesa Tellera, Jennifer Connelly, Jona Hamma oraz Eda Harrisa.



Diuna w październiku

Premiera bardzo oczekiwanej "Diuny" w reżyserii Denisa Villeneuve’a też została, z powodu pandemii i zamknięcie kin, przesunięta o prawie rok. Na październik 2021.

To historia niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć - czytamy w opisie dystrybutora Warner Bros. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach. Nikczemny ród Harkonnenów nie zamierza oddać tak łatwo planety swoim wrogom. Bo kto włada Diuną, ten włada całym wszechświatem. To ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta. W obsadzie m.in Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson Oscar Isaac, Javier Bardem i Zendaya.



Złote Globy i Oscary 2021

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przesunęła galę z lutego na 25 kwietnia 2021 roku. Jak czytamy na stronie akademii, 93. ceremonia wręczenia Oscarów ma się odbyć z udziałem publiczności w Dolby Theatre w Hollywood. Reżyserem ceremonii będzie Steven Soderbergh, a producentami Sidney Sher oraz Jesse Collins. Gala będzie produkcją telewizji ABC i ma być transmitowana do ponad 225 krajów na całym świecie. Nominowanych do Oscarów poznamy 15 marca 2021.



Po przełożeniu o dwa miesiące Oscarów, zdecydowano także o przesunięciu Złotych Globów. Gala w The Beverly Hilton w Beverly Hills odbędzie 28 lutego 2021 roku. Gospodyniami ceremonii będą aktorki Tina Fey i Amy Poehler, które już w przeszłości prowadziły ceremonię rozdania nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Nominacje do Złotych Globów poznamy 3 lutego.



Berlinale w dwóch etapach

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie w 2021 odbędzie się w dwóch etapach - poinformowali w piątek organizatorzy wydarzenia. Na marzec zaplanowano pokazy online dla branży filmowej, z kolei w czerwcu zorganizowane zostaną dla publiczności pokazy w kinach i plenerowe.



Trwa nabór filmów na festiwal w Cannes

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych festiwali filmowych na świecie, czeka na zgłoszenia do kolejnej edycji. Do 5 marca 2021 roku można zgłaszać filmy fabularne, do 1 marca filmy krótkometrażowe, a do 15 lutego filmy wyprodukowane przez studentów szkół filmowych. 74. edycja festiwalu w Cannes zaplanowana została w dniach 11-22 maja 2021 roku. Najważniejszą nagrodą przyznawaną podczas canneńskiego festiwalu jest Złota Palma.



Kultura 2021 w Polsce

Przynajmniej do 17 stycznia nieczynne będą kina, teatry, muzea i sale koncertowe. Wiele teatrów ma w planach dalsze produkcje spektakli online, pozyskało sprzęt do profesjonalnej rejestracji przedstawień i zamierza to dalej wykorzystywać. Kina zaczną planować premiery na 2021 rok, gdy dowiedzą się, kiedy ponowne zostaną otwarte. Organizatorzy koncertów wierzą, że znów będą mogli organizować w nowym roku duże widowiska. Przełożyli daty koncertów nawet o rok. 24 czerwca 2021 w krakowskiej Tauron Arenie ma wystąpić Alicja Keys. 24 lipca Sting zaśpiewa na Stadionie Narodowym w Warszawie. Enrique Iglesias ma wrócić do Polski na koncert 3 sierpnia 2021 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Orange Warsaw Festival zgodnie z planem ma się odbyć w czerwcu w Warszawie, a Opener w lipcu w Gdyni.