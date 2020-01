Do 7 stycznia trwa internetowe głosowanie w plebiscycie POP Science. Wśród nominowanych do nagrody jest nasza redakcyjna koleżanka Magda Miśka-Jackowska z RMF Classic i jej autorski program "Zagraj to jeszcze raz - radiowa opowieść o fenomenie muzyki filmowej".

Magda Miśka-Jackowska /fot. Kinga Karpati & Daniel Zarewicz /

