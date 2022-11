Zmarł piosenkarz Maciej Kossowski. Znany jest z takich utworów jak m.in. "Dwudziestolatki" i "Wakacje z Blondynką". Miał 85 lat. Zmarł w Nowym Jorku.

O śmierci Macieja Kossowskiego poinformował Paul Redelat, który napisał list do jednego z polonijnych magazynów w Stanach Zjednoczonych. Polski muzyk przeniósł się do USA pod koniec lat 60. lub na początku 70.

"Od 30 lat byłem przyjacielem i sąsiadem Macieja Kossowskiego. Piszę, aby poinformować was, że zmarł w ubiegłą niedzielę, 30 października, około godziny 13:00 w New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center na Wschodniej 68 Ulicy na Manhattanie" - napisał Paul Redelat.

Jak dodał, Maciej Kossowski zmarł bez rodziny i przyjaciół. "Jedynymi ludźmi, którzy go znali, był szpitalny lekarz i ja. Przez ostatnie 10 lat stał się pustelnikiem. Przez przypadek odkryłem, że byłem jedyną osobą, z którą miał kontakt towarzyski" - podkreślił.

"Kiedy ostatni raz odwiedziłem go w szpitalu, był w okropnym stanie. Lekarz powiedział mi, że jestem jedyną osobą, która przyszła go odwiedzić. Kiedy zobaczyłem go leżącego, uświadomiłem sobie kontrast sytuacji, że oto jest człowiek, który kiedyś był kochany i podziwiany przez setki tysięcy ludzi w Polsce za swoją muzykę w latach 60. i 70., a tu umiera w samotności" - dodał w liście Redelat.

Kim był Maciej Kossowski?

Maciej Kossowski urodził się 11 lutego 1937 r. w Grudziądzu. Był piosenkarzem, trębaczem, kompozytorem i aranżerem.

W latach 1963-1967 był solistą Czerwono-Czarnych. W 1967 roku Kossowski wyruszył na trzymiesięczną trasę koncertową do Związku Radzieckiego z zespołem Tajfuny. Koncertował także w Grecji, Czechosłowacji, Niemczech, Belgii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych.

Do jego najbardziej znanych przebojów należą m.in.: "Agatko pocałuj", "Dwudziestolatki", "Wakacje z blondynką", "Domowe strachy", "Nie mówię żegnaj" i "Z cyganami w świat".

Współpracował z takimi autorami tekstów jak np.: Jonasz Kofta, Bogdan Loebl, Marek Głogowski, Zbigniew Jerzyna i z zespołami: Czerwono-Czarni, Tajfuny, Warszawscy Stompersi, Zespół Zbyszka Namysłowskiego, Tralabomba Jazz Band, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza i Piotra Figla.

Pod koniec lat 60. lub na początku 70. przeniósł się do USA. Tam założył własną grupę instrumentalną, z którą występował w okolicznych klubach. W latach 80. występował na stałe w Milford Plaza Hotel na Broadwayu. W 1983 zmienił nazwisko na Mike Cossi, przyjął też amerykańskie obywatelstwo.