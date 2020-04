Koncerty na Wielki Tydzień w sieci. Premierowe spektakle w gwiazdorskiej obsadzie. Wirtualne przedstawienie muzyczne. Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po najbliższych wydarzeniach kulturalnych.

Krakowski Stary Teatr Live

Narodowy Stary Teatr w Krakowie przygotował bogaty, regularny repertuar teatralny. Od drugiej połowy kwietnia będzie emitowany nieodpłatnie na kanale YouTube Narodowy Stary Teatr Live - do momentu ustania pandemii.

Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej będzie w niedziele w samo południe. W Wielką Niedzielę 12 kwietnia również - ma być to specjalne, świąteczne wydanie.

Ośmioro młodych reżyserów pracuje nad premierami on-line w ramach programu "Młodzi w Starym". Pierwszą premierą, 20 kwietnia ma być "Dom dzienny, dom nocny" według prozy Olgi Tokarczuk. O projekcie "Młodzi online w Starym" opowiada Marek Mikos dyrektor teatru:

26 kwietnia, w imieniny Starego będzie wirtualna premiera reżyserowana na odległość. Tadeusz Bradecki przygotuje "Szczęście Kolombiny" Marka Kochana, współczesną komedię dell'arte.

Narodowy Stary Teatr z Krakowa ma też w planach audiobooki, koncerty i retransmisje swoich znanych spektakli. 12 kwietnia o godz. 19:00 pokaże w sieci spektakl "Akropolis" według S. Wyspiańskiego w reżyserii Łukasza Twarkowskiego. 19 kwietnia transmisja "Niewinnej" w reżyserii Pawła Miśkiewicza, a 26 kwietnia spektaklu "Woyzeck" w reżyserii Mariusza Grzegorzka

Krystyna Janda jako Danuta W.

Krystyna Janda pokaże swój spektakl w sieci. To będzie je monodram "Danuta W.". Aktorka przeniosła na scenę bestsellerową książkę Danuty Wałęsy "Marzenia i tajemnice".

Reżyserem spektaklu jest Janusz Zaorski, a przedstawienie jest jednym z największych hitów stołecznego Teatru Polonia. Bezpłatna transmisja monodramu będzie w świąteczny poniedziałek 13 kwietnia o 18:00 w ramach akcji “Zostań w domu".

Aktorka w czasie spektaklu piecze szarlotkę według przepisu bohaterki przedstawienia, a na finał częstują nią widzów z pierwszych rzędów. Z przyczyn oczywistych o szarlotkę lub inne ciasto musimy zadbać już sami.

Opera Krakowska na Wielki Tydzień

"Muzyka na Wielki Tydzień" to koncerty online Opery Krakowskiej. Od środy 8 kwietnia teatr zamierza publikować nagrania recitali, które muzycy zarejestrowali w swoich domach. Emisje od Wielkiej Środy aż do Wielkanocnego Poniedziałku, codziennie o godzinie 18:30, czyli o stałej porze spektakli w operze.

Muzyka na Wielki Tydzień będzie bardzo zróżnicowana - od Bacha po Belę Bartóka, od muzyki dawnej do piosenki ludowej. Takie muzykowanie za pośrednictwem mediów społecznościowych to nowość, ale artyści przypominają, że granie domowe czy salonowe ma przecież wieloletnią tradycję.

Cyfrowa premiera średniowiecznego misterium

Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku udostępni w Wielkim Tygodniu na swoim kanale średniowieczne misterium "Stworzycielu świata, Sprawco światła, Twórco gwiazd" - oparte na tekstach z Pontyfikału Płockiego. To księga liturgiczna z XII wieku, która zawiera obrzędy, jakie towarzyszyły obchodom Triduum Paschalnego w średniowieczu. To najstarsza tego typu księga w Polsce zachowana w całości. Po zrabowaniu przez Niemców w czasie II wojny światowej jej losy były nieznane aż do 1973 roku. Pięć lat temu Bawarska Biblioteka Państwowa oddała nam bezcenne dzieło.

Dramat liturgiczny na jej podstawie do zobaczenia od dziś w sieci. Śpiewy łacińskie wykonuje Schola Gregoriana Silesiensis, teksty recytują aktorzy płockiego Teatru Dramatycznego.

Co dla dzieci?

Musical "Ania z Zielonego Wzgórza" pokazuje w sieci Teatr Muzyczny z Lublina. Pierwszą część już można oglądać, druga będzie dostępna w czasie świąt.

W niedzielę Wrocławski Teatr Lalek udostępni nagranie spektaklu "Krzywi-ryjek", to propozycja dla dzieci od 6. roku życia. Rzecz dzieje się w baśniowym mieście i dotyczy problemu dziecięcych emocji.

W sobotę Teatr Mały w Tychach rusza z nowym cyklem dla dzieci "Bajki z brodą" z legendarnymi baśniami braci Grimm. A Warszawska Opera Kameralna dla młodego widza przygotowała projekt "Gdy Opera Drzwi Otwiera" z poezją dla dzieci. W pierwszy dzień świąt będzie specjalny pokaz spektaklu "Orientalna awanturka".