24 lipca ukaże się album "Astronomia poety. Baczyński". Tego dnia utwory Meli Koteluk i zespołu Kwadrofonik na podstawie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zabrzmią też w Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Astronomia poety. Baczyński" Mela Koteluk & Kwadrofonik / Ksawery Zamoyski / Materiały prasowe

Wybór poezji, kompozycje i koncepcja muzyczna projektu są wspólnym dziełem Meli Koteluk oraz Bartka Wąsika, pianisty z kwartetu Kwadrofonik, który jest również autorem aranżacji.

Płyta jest hołdem dla Baczyńskiego. Jest stworzona na podstawie jego wierzy. I mnie i Bartkowi Wąsikowi zależało nam tym, żeby to nie była poezja śpiewana. (...) Oparliśmy się na a jasnym obliczu poety - mówi w RMF FM Mela Koteluk. Potrzebowałam emocjonalnie, w tym całym lęku o najbliższych, w tej historii pandemicznej, dotknąć czegoś pięknego, wiecznego. Potrzebowałam afirmować tę wolność. A Baczyński przyszedł wtedy ze swoim słowami, które zbudowały nam taki wewnętrzny świat tworzenia - dodaje artystka.

W szkole poznajemy Baczyńskiego jako poetę czasów okupacji. A on miał w sobie niezwykłe światło, był wizjonerem, malarzem polskiego języka - mówi w RMF FM pianistka Emila Sitarz. Korzystaliśmy też z jego rysunków. Jedna z jego prac jest nawet na okładce naszej płyty. (...) Sensualność i emocjonalność oraz piękne konstrukcje językowe - to chcieliśmy oddać poprzez muzykę - dodaje artystka z zespołu Kwadrofonik.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koteluk. Kwadrofonik. Baczyński. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

"Astronomia poety. Baczyński" Mela Koteluk & Kwadrofonik to kolejny projekt muzyczny Muzeum Powstania Warszawskiego. Do tej pory ukazały się albumy "Fogg - pieśniarz Warszawy w wykonaniu zespołu Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis, "Jestem przestrzeń" Moniki Borzym, "Historie" Andrzeja Smolika, Natalii Grosiak i Miuosha czy "Placówka'44" w wykonaniu zespołu Voo Voo i ich gości. Koncert 24 lipca odbędzie w Sali pod Liberatorem. Można go będzie także zobaczyć na FB Muzeum Powstania Warszawskiego.