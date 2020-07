Prokuratura w Nantes na zachodzie Francji poinformowała, że wszczęła dochodzenie "w sprawie podpalenia" Katedry św. Piotra i Pawła, gdzie w sobotę rano wybuchł pożar, który udało się po ok. dwóch godzinach opanować. Do Nantes udaje się premier Francji Jean Castex i dwoje ministrów.

Katedra w Nantes / Houssin Ronan/ABACA / PAP

Na tym etapie wszczynamy dochodzenie w sprawie podpalenia - poinformował prokurator Nantes Pierre Sennes. Zastrzegł, że na razie nie można wyciągnąć żadnych wniosków, ale śledztwo może przynieść nowe elementy. Prokurator powiedział, że na razie odnotowano "trzy oddzielne punkty pożaru".

Pożar, który zniszczył zabytkowe organy, wybuchł w sobotę przed godz. 8 rano i został opanowany ok. godz. 10. W akcji gaśniczej brało udział ok. 100 strażaków.



Strażacy, który przybyli na miejsce, odkryli "poważny pożar na poziomie organów znajdujących się za rozetą i na tym skupiła się akcja gaśnicza" - poinformował szef straży pożarnej w departamencie Loara Atlantycka, generał Laurent Ferlay. Służby dokonały również "rekonesansu budowli i ochroniły dzieła sztuki w porozumieniu z władzami katedry".



Organy wydają się być całkowicie zniszczone. Platforma (empora), na której się znajdują, jest bardzo niestabilna i grozi zawaleniem - mówił wcześniej dziennikarzom gen. Ferlay. Wskazał jednak, że wyrządzonych szkód nie można porównać z pożarem tej katedry z 1972 r., katastrofalnym pożarem paryskiej Notre Dame z 2019 r., czy bazyliki Saint Donatien w Nantes z 2015 roku.



Burmistrz Nantes Johanna Rolland również oświadczyła, że szkody nie są tak poważne, jak w następstwie pożaru z 1972 roku.



Swój przyjazd do Nantes na sobotnie popołudnie zapowiedział premier Castex, a także minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin i minister kultury Roselyne Bachelot. Na Twitterze Castex podziękował strażakom, którzy "odważnie uczestniczyli w gaszeniu pożaru w katedrze" i wyraził solidarność z mieszkańcami Nantes.



O swoim "wsparciu dla strażaków, którzy podejmują ryzyko, aby ocalić ten gotycki klejnot miasta" zapewnił na swoim koncie na Twitterze także prezydent Francji Emmanuel Macron.



Gotycka katedra w Nantes to zabytek architektury. Budowla reprezentuje gotyk płomienisty. Jej budowa trwała ponad 400 lat - od 1434 r. do 1891 r. Mierzące 63 metry wieże zostały wzniesione w 1508 r.



To nie pierwszy raz, kiedy w katedrze w Nantes dochodzi do pożaru. 28 stycznia 1972 r. ogień strawił dach świątyni. Do wypadku doszło w wyniku prac dekarskich. Dopiero po ponad 13 latach prac rekonstrukcyjnych w maju 1985 r. katedra została ponownie otwarta.