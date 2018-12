Do sieci trafił pierwszy zwiastun "Kobiet mafii 2" - nowego filmu Patryka Vegi. Obraz wejdzie do polskich kin 22 lutego 2019 roku.

W obsadzie filmu jest m.in. Piotr Adamczyk (na zdjęciu) / Kino Świat / Materiały prasowe

O czym opowiada nowy film Patryka Vegi? Według zapowiedzi, ma to być rozwinięcie wątków z pierwszej części "Kobiet mafii", ale widzowie zobaczą na ekranie również nowych bohaterów.

W obsadzie "Kobiet mafii 2" są m.in. Agnieszka Dygant, Aleksandra Popławska, Katarzyna Warnke, Piotr Adamczyk, Janusz Chabior oraz popularni raperzy Bonson i Sobota. W filmie gra też latynoamerykańska gwiazda Angie Cepeda - niezapomniana Lucecita z serialu "Luz Maria".

Katarzyna Warnke na planie "Kobiet mafii 2" / Kino Świat / Materiały prasowe



"Kobiety mafii 2", na podstawie scenariusza Olafa Olszewskiego i Patryka Vegi, to nie tylko festiwal akcji i moc efektów specjalnych, ale przede wszystkim potężna dawka humoru, ogromne emocje, porywające historie miłosne i pełnokrwiste bohaterki, dzięki którym w polskiej mafii naprawdę zapanują nowe porządki - zapowiada dystrybutor filmu, Kino Świat.





Akcja "Kobiet mafii 2" rozgrywa się w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Maroku, Kolumbii i Dubaju.

Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani (Agnieszka Dygant) przygotowuje się do największej akcji przemytniczej w dziejach kraju. Będąca postrachem Warszawy grupa sprowadza do kraju tonę kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar znika w podejrzanych okolicznościach, a kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje sojusznika w osobie trójmiejskiego przemytnika - Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso od dawna pragnie umocnić swoją pozycję w półświatku, ale jego plany komplikują napięte relacje ze zbuntowaną córką - Stellą (Aleksandra Grabowska). W tym samym czasie na wolność wychodzi Spuchnięta Anka (Katarzyna Warnke). Kochająca luksusy maniakalna zakupoholiczka cudem przeżyła więzienne piekło, po którym z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości. Wystarczy jednak nieoczekiwane zdarzenie, by znalazła się na celowniku ogólnopolskich mediów i z dnia na dzień stała się "mafijną celebrytką". W tym samym czasie poza granicami, w Maroko, Siekiera (Aleksandra Popławska) przeżywa burzliwy romans z Amirem (Otar Saralidze) - bojownikiem państwa islamskiego. Kiedy mężczyzna ginie w brawurowej akcji z udziałem komandosów GROM-u, pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski. Ma do wypełnienia śmiercionośny plan.







Film "Kobiety mafii 2" wejdzie do kin 22 lutego 2019 roku. / Kino Świat / Materiały prasowe

Film "Kobiety mafii" Patryka Vegi miał premierę 23 lutego 2018 roku.

