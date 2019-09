We wtorek 1 października od godziny 10:00 będziemy grać tylko polską muzykę. To wszystko w ramach kampanii Dzień Polskiej Muzyki, która ma za zadanie m.in. uświadomienie słuchaczom, że to oni kształtują wartość i pozycję polskiego rynku muzycznego na świecie, tak samo jak artyści.

REKLAMA