Jeremy Renner dziękuje wszystkim za ciepłe słowa w swoim wpisie na Instagramie. Aktor umieścił tam swoje zdjęcie – pierwsze po wypadku podczas odśnieżania drogi. Widać go leżącego na szpitalnym łóżku.

Instagram Post

Stan zdrowia amerykańskiego aktora Jeremy’ego Rennera poprawia się z każdą godziną. 51-latek trafił do szpitala po tym, jak w noworoczny poranek miał wypadek podczas odśnieżania drogi w swoim domu w Reno w Newadzie. Doznał wtedy poważnych obrażeń klatki piersiowej oraz nogi. Przeszedł dwie operacje.

Stan Rennera znacznie się polepszył, był w stanie pozdrowić swoich fanów na Instagramie.

"Dziękuję za wszystkie dobre słowa. Jestem jeszcze zbyt osłabiony, by pisać, ale przesyłam wam swoją miłość" - przekazał aktor, załączając swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

Wcześniej rzecznik aktora potwierdził, że Jeremy Renner miał wypadek podczas odśnieżania podjazdu i drogi dojazdowej do swojej posiadłości. Poinformował również, że stan zdrowia gwiazdora jest stabilny, jest on przytomny i w dobrym nastroju.

Ujawniono też więcej o okolicznościach samego wypadku. Okazuje się, że ratrak, którym aktor odśnieżał drogę, zaczął się toczyć po drodze, mimo że Renner nie siedział za jego kółkiem. Został poszkodowany, kiedy próbował w trakcie jazdy pojazdu dostać się do niego, by go zatrzymać.

Jak podaje CNN, Jeremy Renner miał zwyczaj odśnieżać drogę dojazdową zarówno do swojej posiadłości, jak i sąsiadów.

Aktor kilka razy umieszczał na Instagramie wideo, na których widać go, jak odśnieża drogę do swojego domu.

Instagram Wideo

Instagram Wideo

Gwiazda "Avengersów"

Aktor był dwukrotnie nominowany do Oscara, za występy w filmach "The Hurt Locker" i "Miasto Złodziei".

Wcielił się także w rolę superbohatera Clinta Bartona, znanego również jako Hawkeye w adaptacjach komiksów Marvela. Można go ogladać m.in. w filmach "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", "Avengers: Czas Ultrona", "Thor", "Avengers", czy "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów". W listopadzie 2021 r. miał premierę serial pt. "Hawkeye".