Koniec prac na planie drugiej części "Avatara". Ekipa laureata Oscara Jamesa Camerona pochwaliła się finałem tegorocznych zdjęć w mediach społecznościowych.

W obsadzie drugiej "Avatara" części pojawią się m. in.: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver i Kate Winslet. Ekipa świętowała na planie przy nowym filmowym wehikule. Chodzi o Sea Dragon, gigantyczny morski statek.



Twórcy wrócą do pracy w przyszłym roku. Premiera drugiej części planowana jest za dwa lata, w 2021 roku, a trzeciej części w 2023.



Pierwsza część filmu o sparaliżowanym komandosie, który poddaje się eksperymentowi i trafia na inną planetę powstała w 2009 roku. Obraz został zrealizowany z wielkim rozmachem oraz wykonany w dwóch technikach: tradycyjnej 2D i zupełnie nowej technice 3D.



Zdjęcia do filmu zostały wykonane w 2007 roku, natomiast na postprodukcję przeznaczono dwa lata. Film dostał dziewięć nominacji do Oscara. Ostatecznie twórcy odebrali trzy statuetki.



Przez wiele lat "Avatar" Camerona był kasowym hitem wszech czasów, zarobił prawie 2 miliardy 800 milionów dolarów. Niedawno zdetronizowali go Avengersi.

James Cameron planuje też... czwartą i piątą część. "Avatar" ma nam towarzyszyć aż do 2027 roku.