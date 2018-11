Znamy wyniki 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, który w tym roku odbywał się w białoruskim Mińsku. W konkursie wzięli udział reprezentanci dwudziestu krajów. Reprezentantka Polski - Roksana Węgiel - wygrała!

Eurowizja Junior: Wyniki

5 listopada w Mińsku na Białorusi odbył się 16. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci, w którym Polskę reprezentowała Roksana Węgiel z utworem "Anyone I Want To Be". W konkursie rywalizowało dwadzieścia państw. Polka wystąpiła jako ostatnia. Na mińskiej scenie wystąpili kolejno reprezentanci: Ukrainy, Portugalii, Kazachstanu, Albanii, Rosji, Holandii, Azerbejdżanu, Białorusi, Irlandii, Serbii, Włoch, Australii, Gruzji, Izraela, Francji, Macedonii, Armenii, Walii, Malty i Polski.

W głosowaniu jurorów najwięcej punktów zdobyła Australia - 148, tuż za nią była Malta z 138 punktami. Polska otrzymała 79 punktów. W głosowaniu widzów Polska zajęła pierwsze miejsce, co dało nam wygraną z 215 punktami.

Polska w konkursie Eurowizji dla Dzieci

Wcześniej Polska uczestniczyła w Eurowizji Junior czterokrotnie. Podczas debiutu w 2003 roku reprezentantka naszego kraju zajęła ostatnie - 16. miejsce, zdobywając zaledwie trzy punkty. Rok później Polska zdobyła tyle samo punktów, zajmując miejsce 17. Nasz kraj na Eurowizję dla dzieci powrócił dopiero w 2016 roku, kiedy reprezentantka Polski uplasowała się na 11. pozycji z 60 punktami. W ubiegłym roku na Eurowizji dla Dzieci Polska zajęła 8. miejsce, zdobywając 138 punktów.

