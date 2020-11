Harry Styles pojawił się na okładce magazynu mody Vogue. Pozuje do zdjęcia w sukience. To przełamanie liczącej 128 lat tradycji Vogue. Nigdy dotąd na okładce magazynu nie pojawił się mężczyzna w pojedynkę. I tak ubrany.

Harry Styles jest pierwszym mężczyzną, który pojawił się solo na okładce Vogue’a. Piosenkarz pozuje do zdjęcia w sukience od Gucciego. "Ubrania są po to, by z nimi eksperymentować i się nimi bawić" - powiedział artysta.

Brytyjski piosenkarz, były członek zespołu One Direction, przełamał kolejne tabu w świecie mody. 26-latek pojawił się na okładce kultowego magazynu mody w grudniowej edycji. Sukienki zaprojektował jego przyjaciel Alessandro Michele, z domu mody Gucci.

W wywiadzie Harry Styles mówi o odrzuceniu tradycyjnych norm płciowych i wyrażaniu swojej o osobowości poprzez modę.

"Kiedy się usunie etykietkę "ubrania dla mężczyzn" i "ubrania dla kobiet", kiedy się usunie te ograniczenia, otwiera się szeroki plan możliwości" - mówi wokalista.

"Sam kiedy jestem w sklepie, zdarza mi się oglądać sukienki i myślę wtedy, że są fantastyczne. Jest tyle radości w zabawie z ubraniami" - dodaje.



Harry Styles jest pierwszym mężczyzną, który znalazł się na okładce Vogue’a sam. Wcześniej byli na niej między innymi Justin Bieber, Kayne West, Richard Gere - ale zawsze towarzyszyłam im na zdjęciu kobieta.

Zdjęcia do grudniowej edycji Vogue z Harrym Styles zrobił Tyler Mitchell. Jest on pierwszym czarnoskórym fotografem, który zrobił zdjęcie do okładki Vogue'a. Było to w 2018 roku, a modelką była Beyoncé.