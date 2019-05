"Czuję się wyróżniony i szczęśliwy, mogąc stać tutaj, w sali im. Krzysztofa Pendereckiego i grać dla niego i dla was razem ze wspaniałą krakowską orkiestrą" – powiedział kompozytor Alexandre Desplat odbierając wczoraj niezwykły prezent podarowany mu przez prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego: odbitkę miedziorytu z portretem Krzysztofa Pendereckiego. Chwilę wcześniej dwukrotny laureat Oscara poprowadził Sinfoniettę Cracovię w koncercie monograficznym poświęconym swojej twórczości.

Program koncertu The Magic and Majesty of Alexandre Desplat kompozytor przygotowywał wnikliwie i długo. Obok ośmiu suit filmowych znalazł się w nim także utwór niezwiązany z ekranem - symfonia koncertująca Peleas i Melisanda na flet i orkiestrę, inspirowana dziewiętnastowiecznym dramatem Maurice’a Maeterlincka o tym samym tytule. Jak wyjaśnił twórca, warto niekiedy wyjść ze świata kina, choćby na krótką chwilę. Muzyka koncertowa jest ogromnym wyzwaniem: tu nie jesteś w stanie ukryć się pomiędzy dialogami, samochodami i innymi obrazami - tłumaczył Desplat.

Filmowy repertuar wieczoru obejmował tytuły największych arcydzieł ekranu, do których muzykę skomponował Desplat; była słynna Dziewczyna z perłą i oscarowy Kształt wody, dalej Valerian i Miasto Tysiąca Planet, Autor widmo, Jak zostać królem, Gra tajemnic i Idy marcowe. W finale - pełna rozmachu suita w hollywoodzkim stylu, pochodząca z pierwszej i drugiej części Harry’ego Pottera i Insygniów śmierci. Zaraz po jej wykonaniu Alexandre Desplat odebrał prezent podarowany mu przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego - odbitkę miedziorytu z portretem Krzysztofa Pendereckiego, autorstwa krakowskiego artysty grafika Krzysztofa Skórczewskiego. Oryginalna tablica zdobi jedno z wejść do głównej sali Centrum Kongresowego ICE Kraków - została odsłonięta 30 maja 2018 roku podczas uroczystości nadania sali audytoryjnej imienia mistrza. Odbitki, zgodnie z decyzją władz miasta, trafiają do najwybitniejszych osobistości odwiedzających Kraków.

Program The Magic and Majesty of Alexandre Desplat usłyszeliśmy w wykonaniu orkiestry Sinfonietta Cracovia pod batutą bohatera wieczoru. Publiczność 12. FMF nagrodziła muzyków owacjami na stojąco i nie chciała ich puścić ze sceny. W ramach podwójnego bisu zabrzmiała oscarowa muzyka z Grand Budapest Hotel oraz tematy z filmu Wenus w futrze w reżyserii Romana Polańskiego.