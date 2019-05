Magia muzyki - to nazwa koncertu piosenek do filmów Walta Disneya, który dziś odbywa się w krakowskiej Taurona Arenie. W stolicy Małopolski trwa 12 - największy tego typu na świecie - Festiwal Muzyki Filmowej. Biorą w nim udział wybitni dyrygenci, reżyserzy i muzycy. Jednym z solistów piątkowego koncertu jest Michał Szpak.

Michał Szpak / Jacek Skóra / RMF FM

Michał Szpak śpiewa w piątek cztery utwory: dwa w duecie i dwa solo. Solo śpiewam utwór z bajki "Coco" i z "Dzwonnika z Notre Dame". W duecie - piosenkę z "Alladyna" i z "Króla Lwa" - mówi Szpak.

W rozmowie z RMF FM wokalista przyznaje, że jest fanem produkcji Disneya. Filmy Disneya przekazują nam wiele wartości, często przedstawiają walkę dobra za złem, mają piękną ścieżkę dźwiękową - podkreśla wokalista.



Michał Szpak jedną z gwiazd FMF Jacek Skóra /RMF FM

Do magicznego świata bajek Disneya przenosi nas podczas koncertu nie tylko muzyka, ale również oryginalne, przygotowane przez studio Disneya wizualizacje.

Poza wokalistami znanymi już publiczności FMF z występów w programach "Koncerty Disneya: Kraina lodu i Gala Muzyki Filmowej: Animacje" - takimi jak Kasia Łaska, Magda Wasylik oraz Marcin Jajkiewicz - śpiewają także podczas piątkowego koncertu gwiazdy The Voice of Kids. To okazja, by usłyszeć finalistów programu — Amelię Andryszczyk i Antka Scardinę.