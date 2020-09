Koncertem "Opole na start" na deskach amfiteatru opolskiego rozpoczyna się dziś 57. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Święto polskiej muzyki potrwa do poniedziałku, 7 września.

/ Materiały prasowe

Tegoroczny, 57. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczyna się dziś. Zakończy w poniedziałek 7 września. Termin tegorocznego festiwalu został przesunięty na początek września ze względu na sytuację epidemiczną. Z tego względu zmniejszono liczbę miejsc na widowni, a widzom przed wejściem do amfiteatru będzie sprawdzana temperatura.

Pierwszy dzień 57. KFPP rozpocznie się od gali "Opole na start", która będzie poświęcona niedawno zmarłej Ewie Demarczyk, zwyciężczyni pierwszego opolskiego festiwalu. Ponadto, w piątkową noc rozpocznie się koncert "Od Opola do Opola", w którym zaprezentują się autorzy przebojów, które powstały w czasie od ostatniego festiwalu. Na scenie zobaczymy Viki Gabor, Gromee, Golec uOrkiestrę, Macina Sójkę, Bartasa Szymoniaka, Landberry, snah, Natalię Zastępę, Kamila Bednarka, Weronikę Juszczak, Enej, Piotra Cugowskiego, De Mono, Cleo i Alicję Szemplińską. O północy zaplanowano rozpoczęcie koncertu "Debiuty". Tegoroczny koncert będzie nawiązywał do 70. rocznicy urodzin i 40 rocznicy śmierci Anny Jantar.



Drugi dzień festiwalu to koncert "FESTIWAL, FESTIWAL!!! - ZŁOTE OPOLSKIE PRZEBOJE". Na scenie amfiteatru zobaczymy Skaldów, Bajm, Marcina Dańca, Edytę Geppert, Marylę Rodowicz, Justynę Steczkowską i Pectus. Obok nich wystąpią Sound'n'Grace, Andrzej Rybiński, Enej, Krzysztof Antkowiak, Ryszard Rynkowski, Halina Frąckowiak, Izabela Trojanowska, Natalia Kukulska, Maciej Miecznikowski, Halina Mlynkowa, LemOn, Ruda, Ewelina Lisowska i Katarzyna Dereń.



Tego samego dnia rozpocznie się koncert piosenki literackiej "Odpowiednia pogoda na szczęście, czyli nadzieje poetów". Oprócz utworów uznanych już za klasykę twórców: Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Marka Grechuty czy Wojciecha Młynarskiego, zaprezentowane zostaną także piosenki współczesnych autorów.



W niedzielę zobaczymy recital Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, którym organizatorzy KFPP chcą uczcić 45-lecie ich wspólnej drogi artystycznej. Następnie zostaną przedstawione tegoroczne "Premiery", w tym koncercie o główną nagrodę festiwalu im Karola Musioła będzie rywalizować dziesięciu artystów wyłonionych przez Radę Artystyczną Festiwalu. Usłyszymy Rafała Brzozowskiego ("Gentelman"), PIN ("Samotny dryf"), Kombii ("Przetrwamy"), Sławka Uniatowskego ("Koniec świata"), Stanisławę Celińską ("Niech minie złość"), Annę Jurksztowicz ("Jestem taka sama"), Landberry ("Plan awaryjny"), Mateusza Ziółkę ("S.O.S"), Janusza Radka ("Facet został sam") oraz sanah ("No sory"). Po debiutach odbędzie się koncert "Cisza jak ta" poświęcony muzyce Romualda Lipki - zmarłego muzyka, kompozytora wielu przebojów i współzałożyciela zespołu "Budka Suflera".



W poniedziałek, po raz czwarty w historii KFPP, odbędzie się koncert sceny alternatywnej. O godzinie 20 rozpocznie go benefis z okazji 50-lecia zespołu SBB, podczas którego usłyszymy utwory tej grupy w wykonaniu muzyków z pierwszego jej składu: Józefa Skrzeka, Anthimosa Apospolisa i Jerzego Piotrowskiego. Druga część koncertu pt. "Scena alternatywna, książę nocy" to wspomnienie Marka Nowakowskiego - przedstawiciela polskiej prozy powojennej. W koncercie wystąpią m.in. Grubson, Mery Spolsky, Pablopavo i Ludziki oraz zespół Armia - obchodzący 35. rocznicę istnienia.