W stolicy Włoch rozpoczęły się dalsze zdjęcia do czwartego sezonu serialu „Emily w Paryżu”. Ich przebieg skrupulatnie relacjonuje na swoim Instagramie wcielająca się w główną bohaterkę Lily Collins.

Lily Collins na planie serialu / Abaca/ABACA / PAP

Dla fanów serialu "Emily w Paryżu" włoska odskocznia od bagietek i beretów nie jest żadnym zaskoczeniem. Jeszcze w ubiegłym roku Collins informowała fanów podczas czerwcowego Tudum Netfliksa, że choć "serce Emily na zawsze pozostanie wierne Paryżowi, jej życie czeka niespodziewany zwrot akcji. Dlatego niech nikogo nie zdziwią jej rzymskie wakacje" - mówiła, odnosząc się do kochanej przez widzów komedii romantycznej z Gregorym Peckiem i Audrey Hepburn.

Instagram Post

Paryż przygotowuje się do igrzysk

W ubiegłym tygodniu zakończyła się paryska część zdjęć do czwartego sezonu "Emily w Paryżu". Stolica Francji przygotowuje się teraz do Igrzysk Olimpijskich, które rozpoczną się już 26 lipca. Na ten czas ekipa filmowa przeniosła się do Włoch.

Rzym również przygotowuje się na dużą imprezę, choć na nieco mniejszą skalę niż igrzyska. Właśnie tam 11 maja odbędzie się tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji.