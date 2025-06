Z kolei poseł PiS Bartosz Kownacki skomentował: "Kolejny skandal! Elwira Niewiera twierdzi, że Karol Nawrocki wygrał dzięki "rosyjskiej propagandzie"... A wcześniej odbierała nagrodę z rąk Radosława Sikorskiego. Gdy nie wygrywa "właściwa" osoba, to zaczynają się pojawiać kolejne brednie. Żenujące".

Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych z PiS, napisał o "patoelitach III RP i obrzydliwych insynuacjach": "Ambasada RP firmuje brednie o "rosyjskiej propagandzie" (kolportowane przez postać powielającą od dawna putinowską narrację o wojnie hybrydowej na granicy), bo Karol Nawrocki wygrał wybory. Do tej pory sukces obozu patriotycznego nie mieści się w głowie patoelitom III RP. Obrzydliwe, bezczelne insynuacje. A Sikorski? Milczy. To nie Moskwa was pokonała. To dumni i zmobilizowani Polacy. Ten skandal to wasza hańba, oby jedna z ostatnich. Za dwa miesiące Karol Nawrocki zrobi z Wami porządek".

Radosław Fogiel zdarzenie określił mianem "niewiarygodnego skandalu": "Laureatka Nagrody Polsko-Niemieckiej w polskiej ambasadzie, w obecności polskiego ministra spraw zagranicznych, podważa wybór milionów Polaków i oszczerczo atakuje prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Żadnej reakcji polskich władz" - oburzał się poseł.

Polska ambasada w Berlinie wydała krótki komunikat, w którym ustosunkowała się do zdarzenia. "(...) placówka informuje, że wypowiedzi pani Niewiery miały charakter wyłącznie prywatny" - czytamy.