​Marian Dziędziel, Adam Ferency i Lech Dyblik trafili za kratki na plakacie przebojowej komedii kryminalnej "Na bank się uda"! W roli ścigającego ich prokuratora możemy zobaczyć Macieja Stuhra. Partnerują im: Józef Pawłowski, Paulina Gałązka, Emma Giegżno. Premiera w gorącym wakacyjnym okresie - 15 sierpnia - a już dziś prezentujemy plakat filmu.

Wideo youtube

"Na bank się uda" to doskonała komedia kryminalna - zawrotne tempo akcji, wyraziste postaci i dowcipne dialogi. A to wszystko oparte na prawdziwych zdarzeniach, które zapoczątkowały scenariusz autorstwa reżysera Szymona Jakubowskiego. Producentami są Ewa Lewandowska i Tomasz Mandes - Ekipa. Głównymi bohaterami filmu są trzej starsi panowie, którzy dokonują napadu na bank. To Eryk, Chudy i Tolek - od lat są przyjaciółmi na dobre i na złe. Eryk (Marian Dziędziel) jest hazardzistą z długami, które utrudniają mu życie, Tolek (Adam Ferency) jest ochroniarzem w banku i niedawno stracił mieszkanie, a u Chudego (Lech Dyblik) wszystko idzie nie tak. "To historia o tym, że każdy musi mieć jakiś cel, który nada sens życiu - powiedział nam Adam Ferency. - Ludzie pozbawieni aktywności idą w kierunku cmentarza, a nasi bohaterowie się przed tym bronią w dość niekonwencjonalny sposób". Starsi panowie, zamiast się załamywać, biorą sprawy w swoje ręce. Doskonale przygotowani, uzbrojeni po zęby i w maskach na twarzy pod okiem kamer monitoringu wchodzą do banku i włamują się do podziemnego sejfu. Kiedy policja przyjeżdża na miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie zginęło. Ale czy na pewno?

Tego chce się koniecznie dowiedzieć prokurator Słota - w tej roli Maciej Stuhr. Idealny kandydat na urzędnika, mentora, a nawet męża. Do czasu, kiedy pozna się go bliżej. Kto kogo przechytrzy w tej zaskakującej grze? Trzej panowie, którzy razem mają około 200 lat, czy prokurator u progu kariery, gwiazda mediów z wizerunkiem idealnego urzędnika?

Plakat filmu "Na bank się uda" / Materiały prasowe

Głównym bohaterom partnerują Józef Pawłowski (Patryk), Paulina Gałązka (Olga) oraz Emma Giegżno (Maja). Wplątani w intrygującą grę młodzi ludzie czasem stoją po stronie prawa, a czasem wręcz przeciwnie. Nie można odmówić im uroku i szczerych chęci, a także ogromnej umiejętności pakowania się w kłopoty.

Film "Na bank się uda" reżyseruje Szymon Jakubowski, jednocześnie autor scenariusza. W pozostałych rolach: Przemysław Sadowski, Magdalena Walach, Michał Mikołajczak, Bronisław Cieślak i inni. Za produkcję odpowiedzialni są Ewa Lewandowska i Tomasz Mandes, czyli Ekipa, twórcy hitu kinowego ze stycznia tego roku - filmu "Underdog", który w kinach obejrzało już ponad 900 tysięcy widzów. Dystrybutorem jest NEXT FILM.