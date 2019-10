Dziesięciokrotny zdobywca nagrody Grammy, trzykrotny Latin Grammy, mający swoje miejsce w Rock and Roll Hall of Fame – Carlos Santana ogłosił wiosenną trasę koncertową po Europie Miraculous 2020 World Tour! 17 marca 2020 r. będziemy mieli okazję posłuchać jego hitów w TAURON Arena w Krakowie!

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w środę 30.10.2019 o godz. 10:00 na Ticketmaster.pl i zakończy się 31.10.2019 o godz. 10:00. Bilety w regularnej sprzedaży dostępne będą od czwartku 31.10.2019 od godz. 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl

Artysta wraz z zespołem zagra najpopularniejsze utwory z pięćdziesięcioletniej kariery muzycznej, poczynając od tych zasłyszanych na Woodstocku, po Supernatural i nie tylko. Trasa będzie upamiętniać dwa bardzo ważne wydarzenia w karierze muzyka: 20 rocznicę jego przełomowego, wielokrotnie nagradzanego albumu Supernatural oraz 50 rocznicę jego arcydzieła Abraxas.



Carlos Santana oprócz swoich utwórów z czasów Woodstock, czy Supernatural, podczas Miraculous 2020 World Tour zaprezentuje rownież - jak sam to nazywa: “hymny nowego jutra". Zespół (w którym gra także żona Santany, Cindy Blackman Santana - na perkusji) wykona także pełne energii utwory z albumu Africa Speaks z 2019 roku, wyprodukowanego przez Ricka Rubina. NPR nazwał ją "najlepszą płytą od dziesięcioleci", a New York Times napisał , że "zalicza się do najbardziej charyzmatycznych albumów w 50-letniej karierze Santany".

Muzyka Carlosa Santany, poziom pasji i legendarny ładunek dźwiękowy wydobywający się z jego gitary to znak rozpoznawczy artysty, Od ponad pięćdziesięciu lat Carlos swoją wizjonerską siłą, przekracza gatunki muzyczne oraz granice pokoleniowe, kulturowe i geograficzne. W najbliższym czasie artystę posłuchać będzie można również w House of Blues w Mandalay Bay Resort and Casino w Las Vegas: w 2019 w październiku i listopadzie, a 2020 w styczniu, lutym i maju.

Miraculous 2020 World Tour Europe:

3/14/20 - Bolonia, Włochy - Unipol Arena

3/15/20 - Zürich, Szwajcaria - Hallenstadion Zürich

3/17/20 - Kraków, Polska - TAURON Arena Kraków

3/19/20 - Budapeszt, Węgry - Budapest Arena

3/20/20 - Wiedeń, Austria - Wiener Stadthalle

3/22/20 - Monachium, Niemcy - Olympiahalle

3/23/20 - Kolonia, Niemcy - Lanxess Arena

3/24/20 - Antwerpia, Belgia - Sportpaleis

3/26/20 - Glasgow, UK - The SSE Hydro

3/27/20 - Londyn, UK - The O2

3/29/20 - Dublin, Irelandia - 3Arena

3/31/20 - Amsterdam, Holandia - Ziggo Dome

4/2/20 - Oslo, Norwegia - Oslo Spektrum

4/3/20 - Sztokholm, Szwecja - Ericsson Globe

4/5/20 - Helsinki, Finlandia - Hartwall Arena

