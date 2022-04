"Bulwar Zachodzącego Słońca" można zobaczyć na scenie Opery Nova w Bydgoszczy. Autorem muzyki do słynnego musicalu jest Andrew Lloyd Weber. Spektakl można oglądać w kwietniu, a kolejna okazja dopiero jesienią.

Jolanta Litwin-Sarzyńska / Fot. Piotr Manasterski / Materiały prasowe

Czekałam na tę rolę 25 lat (...) To jest wielka rola (...) Jest to zwieńczenie moich marzeń. Moje wielkie spełnienie - mówi w RMF FM aktorka Jolanta Litwin-Sarzyńska. Zobaczymy ją w roli Normy Desmond. Norma to piękna, ekscentryczna dawna gwiazda kina niemego. Kiedyś gwiazda Hollywood, dziś artystka zapomniana, która mieszka w podupadłej rezydencji przy Bulwarze Zachodzącego Słońca.

Karol Drozd i Jolanta Litwin-Sarzyńska / fot. Andrzej Makowski / Materiały prasowe

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa z Jolantą Litwin-Sarzyńską o "Bulwarze Zachodzącego Słońca"

"Norma to kobieta o wielkiej dumie, pozornie silna i władcza, w rzeczywistości głęboko nieszczęśliwa i wrażliwa na ciosy. Z jednej strony ma w sobie coś z królowej, z drugiej - zagubionej dziewczynki. Marzy o wielkim powrocie do Hollywood" - opisują tę postać twórcy spektaklu.

Premiera musicalu Andrew Lloyda Webbera odbyła się 12 lipca 1993 roku w Adelphi Theatre. Musical powstał na podstawie filmu noir w reżyserii Billy'ego Wildera "Bulwar Zachodzącego Słońca" - połączenia dramatu, horroru i komedii.

Jolanta Litwin-Sarzyńska / fot. Andrzej Makowski / Materiały prasowe

Sunset Boulevard to słynna reprezentacyjna ulica Hollywood. Rozciąga się od Figueroa Street w śródmieściu Los Angeles aż do Pacific Coast Highway przy Oceanie Spokojnym. Ikona kultury Hollywood, przy której znajdują się liczne rezydencje gwiazd.

Musical, podobnie jak film, opowiada o bankrutującym scenarzyście. Joe ukrywa się przed wierzycielem i trafia do posiadłości Normy Desmond. Przed laty Norma była największą gwiazdą niemego kina. Dziś wydaje jej się, że wróci na ekrany w filmie według jej własnego scenariusza. Spotkanie z Joe Norma traktuje jako szczęśliwy zbieg okoliczności, zakochuje się w nim, ale niestety bez wzajemności. Premiera bydgoskiego spektaklu odbyła się we wrześniu 2021.