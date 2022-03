W nocy w Hollywood po raz 94. wręczono Oscary, najbardziej prestiżowe nagrody świata filmowego. Najwięcej - aż sześć statuetek, m.in. za zdjęcia i montaż - powędrowało do twórców "Diuny" Denisa Villeneuve'a. Najlepszym filmem został obraz "CODA" Siana Hedera. Ten film nagrody zgarnął także za najlepszy scenariusz adaptowany i drugoplanową rolę Troya Kotsura.

Eugenio Derbez, Sian Heder, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Emilia Jones, Daniel Durant i Amy Forsyth z Oscarami za najlepszy film 'CODA / DAVID SWANSON / PAP/EPA

Po ubiegłorocznej pandemicznej odsłonie - kiedy Oscary wręczano na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles, a część artystów nie mogła przyjechać do Stanów Zjednoczonych - uroczystość powróciła do hollywoodzkiego Dolby Theatre. Po raz pierwszy od kilku lat impreza miała znów "gospodarzy". Obowiązki prowadzących pełniły aktorki Wanda Sykes, Amy Schumer i Regina Hall.

Najważniejsza nagroda - Oscar dla najlepszego filmu - trafiła tej nocy do "CODA" w reż. Sian Heder. To opowieść o dziewczynie, która jest jedyną słyszącą osobą w najbliższej rodzinie. Tej nocy twórcy obrazu zostali uhonorowani trzykrotnie - za najlepszy film, scenariusz adaptowany (Heder), a także w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy (Troy Kotsur).

Najwięcej - aż sześć statuetek - zgarnęli twórcy "Diuny" Denisa Villeneuve'a, czyli adaptacji słynnej powieści science fiction Franka Herberta. Akademicy nagrodzili ich w kategoriach najlepsze zdjęcia (Greig Fraser), dźwięk (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill i Ron Bartlett), efekty specjalne (Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor i Gerd Nefzer), montaż (Joe Walker), scenografia (Patrice Vermette i Zsuzsanna Sipos) oraz muzyka (Hans Zimmer).

Statuetka powędrowała do Jane Campion za najlepszą reżyserię / DAVID SWANSON / PAP/EPA

Faworyt tegorocznych Oscarów "Psie pazury" - nominowany w 12 kategoriach - zwyciężył w jednej. Statuetka powędrowała do Jane Campion za najlepszą reżyserię. Tym samym nowozelandzka reżyser okazała się lepsza od Kennetha Branagha ("Belfast"), Paula Thomasa Andersona ("Licorice Pizza"), Ryusuke Hamaguchiego ("Drive My Car") i Stevena Spielberga ("West Side Story").

Najlepszą aktorką pierwszoplanową została Jessica Chastain / DAVID SWANSON / PAP/EPA

Najlepszą aktorką pierwszoplanową została Jessica Chastain, wyróżniona za tytułową rolę w "Oczach Tammy Faye". Ariana DeBose - dzięki kreacji w "West Side Story" - zwyciężyła w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Tymczasem w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny bezkonkurencyjny okazał się Kenneth Branagh ("Belfast").

Rola ojca sióstr Williams w "King Richard: Zwycięska rodzina" zapewniła Willowi Smithowi Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

Laureatem nagrody dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego został "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego.

Najlepszym krótkometrażowym dokumentem wybrano "The Queen of Basketball" Bena Proudfoota, a najlepszym dokumentem pełnometrażowym - "Summer of Soul" Ahmira "Questlove" Thompsona. "Nasza magiczne Encanto" Jareda Busha i Byrona Howarda zwyciężyło w kategorii najlepsza pełnometrażowa animacja. Tytuł najlepszej krótkometrażowej animacji przypadł "The Windshield Wiper" Alberto Mielgo.

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski Oscara nie zdobyła "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Nagroda powędrowała do "The Long Goodbye" Aneila Karii.

Statuetką za najlepsze kostiumy doceniono Jenny Beavan ("Cruella"). To trzeci w historii Oscar dla brytyjskiej kostiumografki. Poprzednie otrzymała w 1987 r. za "Pokój z widokiem" i w 2016 r. za "Mad Max: Na drodze gniewu". Do ekipy filmu "Oczy Tammy Faye" powędrowała nagroda za najlepszą charakteryzację i fryzury. Najlepszą piosenką została "No Time To Die" w wykonaniu Billie Eilish i jej brata Finneasa O'Connella.

Oscary 2022 - wyniki. Pełna lista zwycięzców