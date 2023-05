„Na pewno nie czułam jeszcze takich emocji. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w finale” – powiedziała Blanka w rozmowie z eurowizyjnym reporterem RMF FM Maćkiem Jędruchem. Na konferencji prasowej po półfinale konkursu wokalistka przyznała, że jej cały zespół pracował „naprawdę ciężko, by Polska była dumna”.

Blanka podczas występu w półfinale Eurowizji / Adam Vaughan / PAP

Blanka i jej piosenka "Solo" znalazły uznanie eurowizyjnej publiczności. Polska propozycja znalazła się wśród 10, które otrzymały najwięcej głosów telewidzów i awansowały do sobotniego finału.

W półfinałach nie podawano ani jak głosowali widzowie z poszczególnych krajów, ani liczba punktów uzyskanych przez poszczególne utwory, a jedynie to, które z nich znalazły się wśród 10 najlepszych w każdym z nich. Oprócz Blanki w czwartek do finału awansowali reprezentanci Albanii, Armenii, Australii, Austrii, Belgii, Cypru, Estonii, Litwy i Słowenii.

Maciek Jędruch rozmawiał z Blanką po sobotnim półfinale RMF FM

Po występie z wokalistką rozmawiał Maciek Jędruch. Na pewno nie czułam jeszcze takich emocji. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w finale - powiedziała w rozmowie z RMF FM.

Występ Blanki z widowni oglądała jej mama. Dostawałam masę SMS-ów od mamy, nawet nie nadążałam z ich odczytywaniem. Zadzwoniłam do niej dosłownie na chwilę, krzyczała ze szczęścia - przyznała reprezentantka Polski i podziękowała za całe wsparcie, jakie otrzymała od fanów.

Blanka odpowiada hejterom

Wielu internatów zauważyło, że półfinałowy występ Blanki znacznie różnił się od tego, jaki zaprezentowała w polskich preselekcjach. Reprezentantka Polski przyznała, że dużo czasu poświęciła na sali prób. Najwspanialszym momentem było to, gdy zaczęłam czuć wsparcie i dostawać mnóstwo miłych wiadomości. Dostałam też ogromne wsparcie od całej mojej rodziny, bo oddali mi całe swoje serca. Najbardziej wymagające było to, jak wiele godzin musieliśmy spędzić na próbach. Pracowaliśmy naprawdę ciężko, by mój kraj - Polska była dumna - zaznaczyła.

Dziennikarze spytali też Blankę o sekwencję taneczną z jej występu. Wokalistka zdradziła, że wprowadziła ją po preselekcjach. Naprawdę ciężko pracowałam ze swoim choreografem i całym zespołem, by wyglądało to dobrze - podkreśliła.

Reprezentantka Polski przekazała też wiadomość wszystkim tym, którzy krytykowali ją po polskich preselekcjach. Wiele osób twierdziło, że głosowanie zostało ustawione, a na Eurowizję powinien pojechać Jann z piosenką "Gladiator".

Chcę podziękować wszystkim hejtującym, bo mnie zmotywowali. Teraz mam nadzieję, że przyniosę mojemu krajowi dumę w wielkim finale - zaznaczyła.

Eurowizja 2023. Kiedy występ Blanki w finale?

W eurowizyjnym finale wystąpi 26 wykonawców. Początek transmisji z Liverpoolu o godzinie 21:00. Blanka pojawi się w pierwszej części imprezy - wystąpi jako czwarta.

Eurowizja 2023. Zobacz występ Blanki

Organizator Eurowizji udostępnił całe nagranie z półfinałowego występu Blanki. W niecałą dobę obejrzało je 1,3 mln osób.