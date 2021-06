"Siła kobiety kontra siła mężczyzny" to hasło tegorocznego koncertu charytatywnego zorganizowanego w ramach Festiwalu "Black or White". To już 5. edycja festiwalu, który ma na celu promowanie wiedzy na temat nowotworów neuroendokrynnych (NET) zarówno wśród potencjalnych pacjentów, jak też wśród lekarzy. Koncert w najbliższą niedzielę (27 czerwca) o godz. 18.

