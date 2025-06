Dobra wiadomość dla fanów Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Po niemal rocznej przerwie związanej z problemami zdrowotnymi artystki formacja ogłosiła swój powrót na scenę. "Mamy dla Was wspaniałą wiadomość" - piszą członkowie Bajmu. Pierwszy koncert odbędzie się 14 listopada w warszawskim klubie Stodoła - informacja ta pojawiła się w mediach społecznościowych zespołu i już wzbudziła spore emocje.

Beata Kozidrak zawiesiła swoją działalność artystyczną pod koniec ubiegłego roku. Powodem były nieokreślone wówczas problemy zdrowotne, o których sama wokalistka mówiła w styczniu w specjalnym nagraniu dla fanów. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle... Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani - przyznała wtedy.

Od tamtej pory artystka rzadko udzielała się publicznie, skupiając na powrocie do zdrowia. W kwietniu, choć została uhonorowana Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości, nie mogła osobiście odebrać nagrody. Zrobiła to w jej imieniu Katarzyna Nosowska, a Kozidrak podziękowała fanom i organizatorom w specjalnym oświadczeniu: Bardzo chciałam osobiście odebrać tę wspaniałą nagrodę, ale lekarze postanowili inaczej, biorąc pod uwagę mój bezpieczny powrót do zdrowia.

Beata Kozidrak wraca po chorobie. "Mamy dla Was wspaniałą wiadomość"

Zapowiadany już wcześniej solowy koncert w ramach projektu "House of Beata", który miał się odbyć latem, został przełożony na 29 listopada. Okazuje się jednak, że fani zobaczą artystkę na scenie nieco wcześniej - właśnie podczas listopadowego występu z Bajmem.

Na oficjalnej stronie warszawskiej Stodoły oraz w materiałach promocyjnych koncertu widnieje nazwisko Beaty Kozidrak jako głównej gwiazdy wydarzenia. Organizatorzy i zespół zapewniają, że wokalistka będzie obecna, a zespół wystąpi w dobrze znanym fanom składzie. Drodzy Fani! Mamy dla Was wspaniałą wiadomość - piszą członkowie zespołu Bajm.

Choć w komentarzach w mediach społecznościowych nie brakuje sceptycznych głosów, wiele wskazuje na to, że wielki powrót Beaty Kozidrak jest naprawdę bliski. Trudno o lepszy prezent dla sympatyków legendarnej wokalistki i jej zespołu.