Reżyser Andrzej Barański, aktorka Joanna Kulig, a także muzyk Mikołaj Trzaska będą wśród jurorów, którzy w tym roku wybiorą laureata Złotych Lwów na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal odbędzie się w dniach 20-25 września.

Joanna Kulig / Marechal Aurore/ABACA / PAP/Abaca

O składzie tegorocznego jury festiwalu poinformowali w poniedziałek w Warszawie m.in. dyrektor gdyńskiego festiwalu Leszek Kopeć oraz dyrektor artystyczny Tomasz Kolankiewicz.



W sumie w składzie komisji konkursowej, która przyzna najcenniejszą polską filmową nagrodę, znalazło się osiem osób. Poza przewodniczącym jury, reżyserem i scenarzystą Andrzejem Barańskim oraz Joanną Kulig i Mikołajem Trzaską są to pisarz, dramaturg, scenarzysta Robert Bolesto, operator, reżyser, scenarzysta filmowy Bogdan Dziworski, czeska filmoznawczyni Emilia Mira Haviarová, kostiumografka Dorota Roqueplo i reżyserka Agnieszka Smoczyńska.



W tym roku do Konkursu Głównego 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 16 filmów, w tym sześć debiutów.



W kolejności alfabetycznej są to: "Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz, "Ciotka Hitlera" Michała Rogalskiego, "Hiacynt" Piotra Domalewskiego, "Inni ludzie" Aleksandry Terpińskiej (debiut), "Lokatorka" Michała Otłowskiego, "Moje wspaniałe życie" Łukasza Grzegorzka.



Kolejne filmy to: "Mosquito State", który wyreżyserował Filip Jan Rymsza, "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" Mateusza Rakowicza (debiut), "Powrót do Legolandu" Konrada Aksinowicza, "Prime Time" Jakuba Piątka (debiut), "Przejście" Doroty Lamparskiej.



W finałowej szesnastce znalazły się również: "Sonata" Bartosza Blaschke (debiut); "Śmierć Zygielbojma" Ryszarda Brylskiego, "Wszystkie nasze strachy", który wyreżyserowali Łukasz Ronduda i Łukasz Gutt, "Zupa nic" Kingi Dębskiej oraz "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego - polski kandydat do Oscara.

Najlepsze krótkie metraże wybierze jury pod przewodnictwem reżyserki i scenarzystki Małgorzaty Szumowskiej.



Platynowe Lwy dla Agnieszki Holland

W tym roku Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w Gdyni w dniach 20-25 września. Cześć filmów będzie zaprezentowanych online. Poza pokazami filmów, także w sekcjach pozakonkursowych, odbędą się liczne spotkania, debaty i inne wydarzenia towarzyszące.

Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzyma w tym roku reżyserka Agnieszka Holland.

Agnieszka Holland to bezsprzecznie jedna z najważniejszych postaci w historii polskiego kina. Zarazem osoba, które rozsadza swoją osobowością artystyczną jego ramy. Wykształcona w Pradze, z powodzeniem realizowała filmy w Polsce, Czechach, Francji, Niemczech i w USA. Jest prawdziwą obywatelką świata i jedną z najbardziej cenionych twórczyń współczesnego kina artystycznego. Od wielu lat poza działalnością artystyczną jest także aktywna społecznie, od niedawna przewodniczy także Europejskiej Akademii Filmowej, będąc tym samym jedną z najlepszych ambasadorek kraju i polskiej sztuki za granicą. Wręczanie Platynowych Lwów takiej osobie to z pewnością wielki dzień dla Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - mówi cytowany na stronach festiwalu Paweł Pawlikowski, przewodniczący Rady Programowej FPFF.