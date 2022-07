22 i 23 lipca odbędzie aukcja, na którą trafią oryginalne rekwizyty z kilku filmów o Batmanie. Wśród nich jest kostium, którego George Clooney używał na planie "Batman i Robin", fioletowy garnitur Jokera noszony przez Jacka Nicholsona w filmie "Batman" z 1989 roku czy laska Człowieka-Zagadki z "Batman Forever".

Jednym z najcenniejszych eksponatów będzie słynny kostium noszony przez George'a Clooney'a na planie filmu Joela Schumachera "Batman i Robin". Przeszedł on do historii jako jedyny, na którym umieszczone zostały sutki Batmana. Cena wywoławcza to 40 tysięcy dolarów, ale organizatorzy aukcji spodziewają się, że zostanie sprzedany za dużo wyższą kwotę.

Zrobiony jest z piankowego lateksu, winylu oraz elementów z żywicy i skóry. Do kostiumu dołączone zostaną m.in. peleryna Batmana oraz buty do kolan. Autorem kultowego już kostiumu jest Jose Fernandez, który posprzeczał się o jego ostateczny wygląd z reżyserem filmu.

Reżyser Joel Schumacher nigdy nie przeprosił za te sutki. Przeciwnie, mówił w wywiadach, że cieszy się, że taki kostium powstał. A ja się cieszę, że zaoferujemy teraz ten fragment historii filmu komuś, kto doceni ten kostium tak samo, jak doceniał go Schumacher - mówi Joe Maddalena z organizującej aukcję kostiumów firmy Heritage Auction’s.

Dużo tańsza jest parasolka, której aktor Danny DeVito używał na planie film "Powrót Batmana", grając postać "Oswalda Cobblepota vel Pingwina". Cena wywoławcza to 3 tysiące dolarów.

Na licytację trafią też inne rekwizyty z filmów o Batmanie kręconych w latach 90. Wśród nich ten "Batmana" w reżyserii Tima Burtona z 1989 roku. Kupić będzie można m.in. słynny fioletowy garnitur Jokera, który nosił na planie Jack Nicholson. Jego cena wywoławcza to 65 tysięcy dolarów.

8 tysięcy dolarów to cena wywoławcza laski Człowieka-Zagadki z filmu "Batman Forever". W postać wcielił się w tym filmie Jim Carrey.