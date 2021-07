"Namiętność to jest to" - tak brzmi tytuł tegorocznego, wakacyjnego wieczoru poetyckiego w Lubiatowie. Odbędzie się on 20 lipca, o 18.00, na terenie tamtejszych Warsztatów Terapii Zajęciowej, które wybudowała i prowadzi Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Wiersze wybitnych poetów przeczytają: Anna Dymna, Andrzej Seweryn, Krzysztof Orzechowski i Dominika Bednarczyk. O muzyczną oprawę zadba Anna Rocławska-Musiałczyk.

