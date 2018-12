Popularna rumuńska piosenkarka Anca Pop zginęła w wypadku samochodowym. Auto z ciałem 34-latki wyłowiono z rzeki Dunaj.

Okoliczności tragicznego zdarzenia bada policja. Wokalistka była poszukiwana od niedzieli. Na ten dzień była umówiona ze swoją matką. Nie dotarła jednak do swojego rodzinnego domu.

Samochód z ciałem wokalistki znaleziono w rzece nieopodal miejscowości Svinita.

Anca Pop urodziła się w 1984 roku. Gdy miała trzy lata, wyemigrowała z rodziną do Serbii, a po kilku miesiącach do Kanady. To tam rozpoczęła swoją przygodę z muzyką: nauczyła się śpiewać i grać na mandolinie. W 1993 roku wróciła do Rumunii.

Piosenkarka ma na swoim koncie występy z Goranem Bregovicem. Nagrała z nim piosenki "Champagne for Gypsies" i "On a Leash" na jego płytę "Champagne for Gypsies". Solową karierę zaczęła 3 lata temu. To wówczas wydała singiel "Free Love". Inne znane utwory gwiazdy to m.in. "Loco Poco", "Super Cool" i "Ring Around".





