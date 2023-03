14 sierpnia multiplatynowy zespół rockowy Imagine Dragons wystąpią w Polsce w ramach Mercury World Tour. Trasa promuje ich wyczekiwany album "Mercury - Acts 1 & 2". Jako gość specjalny na koncercie w Warszawie wystąpi trio AJR.

Dan Reynolds z Imagine Dragons / JOSE SENA GOULAO / PAP/EPA

Pochodzący z Las Vegas zespół Imagine Dragons może pochwalić się diamentowym certyfikatem RIAA oraz nagrodą GRAMMY® i tym samym zajmuje czołowe miejsce wśród największych zespołów rockowych na świecie. Łącznie sprzedali 66 milionów albumów, 55 milionów utworów w wersji cyfrowej i 110 miliardów streamów.

Wyróżniają się jako "jedyny zespół w historii, który zdobył cztery diamentowe single RIAA", czyli "Radioactive" (14x platyna), "Believer" (10x platyna), "Demons" (10x platyna) i "Thunder" (10x platyna).

Wraz z wydaniem albumu "Mercury - Act 2" w tym roku, ukończyli swój pierwszy w karierze dwuczęściowy projekt wyprodukowany przez legendarnego Ricka Rubina. Dominując w stacjach radiowych, pozostają "jednym z zaledwie czterech zespołów, które kiedykolwiek osiągnęły jednoczesne Top 5 singli w alternatywnym radiu i jedynym zespołem, który powtórzył ten wyczyn".

Współpracowali z każdym, od Kendricka Lamara, Lil Wayne'a i Wiz Khalifa po Avicii i kompozytora filmowego Hansa Zimmera. W ramach działalności charytatywnej zespół zebrał miliony na różne cele, w tym na dziecięcą fundację na rzecz walki z rakiem Tylera Robinsona, a także na fundację LOVELOUD i festiwal prowadzony przez frontmana Dana Reynoldsa, wspierający młodzież LGBTQ+. W 2022 roku prezydent Ukrainy Volodymyr Zelensky mianował ich ambasadorami UNITED 24 - inicjatywy, która wspiera pomoc humanitarną na Ukrainie.

14 sierpnia 2023 Imagine Dragons wystąpią w Warszawie. Gościem specjalnym bedzie trio AJR.

Wymyślając na nowo czym może być pop w XXI wieku, AJR nieświadomie zaznaczyli swoją obecność jako twórcy wszechobecnych hitów i jeden z największych zespołów indie na świecie.

Od 2012 roku multiplatynowe indie popowe trio składające się z - Adama [bas, wokal], Jacka [wokal, gitara] i Ryana [ukulele, fortepian, wokal] - zdołało wygenerować i skomponować cztery platynowe, jeden podwójnie i jeden potrójnie platynowy singiel, a także platynowy album. Plasując się w pierwszym tygodniu na 8. miejscu listy Bilboard Top 200 i 1. miejscach notowań: Top Alternative Albums Chart i Top Rock Albums Chart, płyta "Neontheater" (2019) stała się najwyżej debiutującym wydawnictwem w ich karierze.

Jako część współczesnego “zeitgeistu", Spotify wyróżniło "Sober Up" [feat. Rivers Cuomo] wśród "Best Rock Songs of the 2010s", a Apple Music umieściło "Weak" na liście "Best Alt Songs of the 2010s". Poza tym AJR pozostają jednym z 500 najczęściej słuchanych artystów na Spotify. Po “Neotheater" ukazał się platynowy hit 2020 roku "BANG!". Zespół wykonał go na żywo w programach: TODAY i The Ellen Show oraz na paradzie z okazji Święta Dziękczynienia. Teraz zespół otwiera swój świat jak nigdy dotąd na swoim czwartym długogrającym albumie “OK ORCHESTRA" [Wytwórnia S-Curve/BMG] promowanym przez singiel "Way Less Sad".