Środowisko filmowe coraz ostrzej krytykuje wręczające Złote Globy Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. W ramach protestu Tom Cruise zwrócił trzy przyznane mu statuetki. Telewizja NBC zapowiedziała z kolei, że w przyszłym roku nie zamierza transmitować gali rozdania tych nagród.

Tom Cruise / F. Sadou / PAP/AdMedia

Tom Cruise był nagradzany Złotym Globem trzykrotnie - za role w filmach "Jerry Maguire", "Urodzony 4 lipca" i "Magnolia". Wszystkie statuetki odesłał do siedziby Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Branżowe media spekulują, że za jego przykładem mogą pójść inni artyści, którzy w ostatnim czasie coraz ostrzej wypowiadają się o stowarzyszeniu i nieprawidłowościach związanych z jego funkcjonowaniem.

Telewizja NBC, która od lat transmitowała gale Złotych Globów, zapowiedziała, że w przyszłym roku nie zamierza tego robić.



Wierzymy, że Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej jest zdeterminowane, by przeprowadzić poważne reformy. To wymaga pracy i czasu. Stowarzyszenie musi mieć czas, by zrobić to porządnie. W związku z tym w 2022 r. nie będziemy transmitować gali rozdania Złotych Globów - czytamy w oświadczeniu NBC. Zakładając, że Stowarzyszenie przeprowadzi zmiany, mamy nadzieję, że będziemy mogli transmitować galę w 2023 roku - podkreślono.



Bojkot Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej do czasu przeprowadzenia poważnych reform zadeklarowali streamingowi giganci - Netflix i Amazon.



Dlaczego Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej jest krytykowane?

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej jest w ogniu krytyki od miesięcy. Zarzuty dotyczą m.in. jego hermetycznego charakteru, kwestii etycznych (relacje między stowarzyszeniem a studiami produkującymi filmy), nieprawidłowości finansowych jak i faktu, że wśród obecnych członków stowarzyszenia w ogóle nie ma osób czarnoskórych.



Stowarzyszenie zadeklarowało chęć wprowadzania zmian i zwiększania różnorodności wśród członków, ale wielu przedstawicieli środowiska filmowego uznało te zapowiedzi za niewystarczające.



Krytycznie o funkcjonowaniu stowarzyszenia wypowiadają się też kolejne gwiazdy - m.in. aktorka Scarlett Johansson. Gwiazda stwierdziła, że na konferencjach prasowych od dziennikarzy wchodzących w skład przyznającego Złote Globy gremium wielokrotnie słyszała seksistowskie pytania i uwagi. Zachęciła też innych twórców do wycofania się ze współpracy ze stowarzyszeniem, dopóki nie dojdzie do poważnych zmian.