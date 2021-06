W sierpniu minie 30 lat od premiery "The Black Album" zespołu Metallica. Z tej okazji ukaże się album z udziałem 53 artystów, którzy nagrali nowe wersje 12 piosenek ze słynnej płyty.

James Hetfield, frontman zespołu Metallica / Gavriil Grigorov / PAP/ITAR-TASS

Cały dochód ze sprzedaży albumu z coverami zostanie przekazany na cele charytatywne. Trafią do fundacji "All Within My Hands", z którą współpracuje Metallica.

W sieci album dostępny będzie 10 września, na winylu i wersji CD premiera 1 października. Właśnie ukazała się pierwsza zapowiedź płyty:

Wideo youtube

Słynną balladę "Nothing Else Matters" wykonują m.in Elton John, Miley Cyrus, doskonały wiolonczelista Yo Yo-MaDave Graham z Depeche Mode. Wśród wykonawców są też St. Vincent, Mac DeMarco, Ghost, Kamasi Washington, The Neptunes, Rina Sawayama czy Weezer.

Jeden album, 12 piosenek, 53 artystów oraz niezliczone nastroje, gatunki i emocje.

Wideo youtube