Z okazji Święta 3 Maja, organizator festiwalu Tydzień Kultury Beskidzkiej razem z Zespołem Pieśni i Tańca „ Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - postanowili zaprosić osiem zespołów folklorystycznych z całej Polski do wspólnego nagrania pieśni „Witaj, majowa jutrzenko”.

„Witaj majowa jutrzenko” w wykonaniu polskich zespołów folklorystycznych Krzysztof Kot /RMF FM



W projekcie wzięło udział 102 muzyków i solistów. Każdy z zespołów wykonał jedną zwrotkę pieśni. Główny cel to oczywiście uczczenie święta narodowego - tak jak to zespoły folklorystyczne potrafią najlepiej. W czasie pandemii nie mogą występować, a w większości przypadków nawet wspólnie ćwiczyć. Jednocześnie jest to obraz ogromnej różnorodności polskiego folkloru. Okazuje się, że niby jedna, powszechnie znana pieśń może zabrzmieć w różnych zakątkach Polski zupełnie inaczej.

Zespoły, które wzięły udział w projekcie:

Zespół Pieśni i Tańca "Jawor" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (lubelskie)

Zespół Regionalny "Grojcowianie" z Wieprza koło Żywca (śląskie)

Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie" ze Szczecina (zachodniopomorskie)

Zespół Regionalny "Istebna" z Istebnej (śląskie)

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Andrychów" z Andrychowa (małopolskie)

Zespół Regionalny "Przyszowianie" z Przyszowej (małopolskie)

Zespół Regionalny "Mszalniczanie" z Mszalnicy (małopolskie)

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Kościerzyna" z Kościerzyny (pomorskie)