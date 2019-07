Wybuch gazu i pożar w bloku przy ulicy Wyszyńskiego w Zielonej Górze. Inspekcja nadzoru budowlanego sprawdza, jak poważne są zniszczenia w budynku. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Zgłoszenie o wybuchu i pożarze w mieszkaniu na II piętrze 10-piętrowego wieżowca przy ul. Wyszyńskiego straż pożarna otrzymała około godziny 21. Oprócz niej na miejsce przyjechały również policja, pogotowie ratunkowe i gazowe.



Blok był bardzo zadymiony. Służby gazownicze odcięły dopływ gazu do budynku, a strażacy uporali się z pożarem mieszkania. Z budynku ewakuowano kilka osób.

Zdj. z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

W wyniku zdarzenia na szczęście nikt nie zginął. Osiem osób strażacy wyprowadzili na zewnątrz. Dwie osoby - kobieta i mężczyzna - zostały przekazane zespołowi pogotowia. Pozostali opuścili budynek samodzielnie - relacjonuje młodszy brygadier Ryszard Gura z zielonogórskiej straży pożarnej.



Mieszkanie, w którym doszło do wybuchu jest całkowicie zniszczone. W sąsiednich są uszkodzenia - wypadły m. in. szyby z okien. Uszkodzeniu uległa winda.



Od decyzji nadzoru budowlanego zależy, czy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów.