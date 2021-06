Pięć osób, w tym troje dzieci, zginęło w wypadku samochodowym w Elżbietowie w powiecie sochaczewskim na Mazowszu. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką.

Zginęło 5 osób jadących osobówką, wśród ofiar jest troje dzieci. / Paweł Supernak / PAP

Do tragicznego wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Trakt św. Jana Pawła II z ul. Królewską na granicy między Elżbietowem a Szymanowem, w powiecie sochaczewskim.

Zgłoszenie wpłynęło do służb ok. godz. 12:30. W zderzeniu na drodze powiatowej brał udział samochód osobowy i ciężarówka (ciągnik siodłowy z naczepą). Na miejscu zginęło 5 osób, w tym troje dzieci - wszyscy pasażerowie samochodu osobowego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 47-letnia kobieta kierująca skodą, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu ciężarówce. Pojazd uderzył w auto osobowe. Po tym samochód wpadł na pole.

Na miejsce przyjechali strażacy. Auto zostało całkowicie zniszczone, trzeba było więc użyć sprzętu, aby wydostać pasażerów z samochodu. Okazało się, że oprócz kierowcy wewnątrz była jeszcze 39-letnia kobieta i troje dzieci: 9-letnia córka kierującej pojazdem oraz 7- i 4-letnie córki pasażerki. Jedną z dziewczynek służby reanimowały na miejscu, jednak nie udało się jej uratować.

Strażacy przystąpili do resuscytacji jednej osoby, dziecka. Działania te nie przyniosły efektu, lekarz potwierdził zgon 5 osób, kierowca ciężarówki nie doznał obrażeń - mówi Rafał Krupa z sochaczewskiej straży. Wszystkie ofiary mieszkały w powiecie sochaczewskim.

Służby powiadomiły już rodziny zmarłych w tragicznym wypadku. Objęto je także pomocą psychologiczną.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Służby nie ujawniają jednak zeznań mężczyzny.

Policjanci i prokurator zbierają dowody oraz zabezpieczają ślady, by ustalić, jak doszło do tragedii. Zabezpieczono tachograf z ciężarówki. To pozwoli określić prędkość ciągnika siodłowego w momencie zderzenia.

Wypadek w Elżbietowie koło Sochaczewa. Nagranie

W internecie został opublikowany film, na którym widać przebieg wypadku. Nagrała go kamera z samochodu jadącego bezpośrednio za ciężarówką.

Na nagraniu widać, że gdy ciężarówka zbliża się do skrzyżowania z prawej strony nadjeżdża osobówka. Nie widać nawet próby hamowania - auto wpada wprost pod nadjeżdżający pojazd.



Wideo youtube