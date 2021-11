Poniedziałek był kolejnym dniem z dostępnością do karetek pogotowia. Jak ustalili nasi dziennikarze, we Wrocławiu przed godziną 12 na realizację czekało 45 wezwań, w Warszawie - 30, w Poznaniu około 20 i średnio po 10 Krakowie i Katowicach.

W niektórych miejscach Polski są problemy z dostępnością karetek pogotowia. Zdjęcie ilustracyjne / Radek Piertuszka / PAP

W Warszawie w ubiegłym tygodniu oczekujących zleceń było nawet 120. Wszystkie ambulanse były zajęte i nie można ich było wysłać do potrzebujących pacjentów.



Jak usłyszeliśmy, ratownicy pracują ponad siły. W Warszawie i okolicach mają do 780 wezwań dziennie. To nawet o 60 procent więcej niż rok temu, podczas drugiej fali pandemii koronawirusa.



Liczba wezwań, których na bieżąco nie są w stanie obsługiwać stołeczne ambulanse - lawinowo - rośnie od miesiąca. To m.in. skutek przekształcania kolejnych szpitali na częściowo lub w całości covidowe.



Ratownicy i dyspozytorzy zaznaczają, że doszło do sytuacji, w której łatwiej jest dostać się do szpitala z pacjentami zakażonymi koronawirusem - bo dla nich jest dużo miejsc - niż z cierpiącym na inne schorzenia.



Jeden z naszych rozmówców opisał sytuację, w której jego zespół dostał wezwanie do pacjenta z udarem, dopiero po sześciu godzinach od przyjęcia zgłoszenia.



Zdarza się również, że dyspozytorzy przekonują niektórych pacjentów, że szybciej sami dotrą na SOR, niż karetką. Chodzi o przypadki, które nie są pilne.



Poniedziałkowe dane MZ

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 13 115 osób; zmarło 18 chorych - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie od początku epidemii wykryto 3 mln 520 tys. 961 przypadków Covid-19. Zmarło 83 tys. 55 chorych.



Według danych resortu zdrowia, nowe przypadki zakażenia pochodzą z województw: mazowieckiego (2749), śląskiego (1458), małopolskiego (1136), dolnośląskiego (1074), wielkopolskiego (972), pomorskiego (869), zachodniopomorskiego (851), kujawsko-pomorskiego (762),łódzkiego (691), opolskiego (517), podkarpackiego (418), lubuskiego (395), lubelskiego (383), warmińsko-mazurskiego (328), podlaskiego (193), świętokrzyskiego (182).

W ciągu doby wykonano ponad 51,1 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym prawie 17,9 tys. antygenowych - poinformował resort zdrowia.



W sumie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 mln 520 tys. 961 przypadków. Zmarło 83 tys. 55 osób z Covid-19.