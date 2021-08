Siedem osób zostało rannych na skutek uderzenia pioruna w miejscowości Węgliniec w powiecie zgorzeleckim na Dolnym Śląsku. Do wypadku doszło w tamtejszym parku.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Osoby, które zostały porażone piorunem, były w parku przy Placu Wolności, kiedy doszło do wypadku. Poszkodowani, to trzy osoby dorosłe, troje dzieci w wieku od 3 do 9 lat oraz noworodek. Cała siódemka trafiła do szpitala.

Jak informują strażacy, nie wiadomo czy osoby, które zostały porażone, schowały się w czasie burzy pod drzewem i czy to akurat w nie uderzył piorun. Na miejscu w akcji brały udział trzy zespoły ratownictwa medycznego i cztery strażackie zastępy.

