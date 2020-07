Rano we wtorek na węźle Konotopa na Mazowszu zapalił się samochód. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy ugasili auto. W środku nikogo nie było. Potem, na jezdni estakady znajdującej się poniżej, strażacy znaleźli ciało kobiety.

Na węźle Konotopa spłonął samochód. Strażacy odnaleźli poparzone ciało kobiety. Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do wypadku doszło około godz. 4.10. Dyżurny stanowiska kierowania komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na węźle Konotopa - powiedział Kazimierz Jaworski ze straży pożarnej dla powiatu warszawskiego-zachodniego.



Dodał, że po dojeździe na miejsce strażacy zastali palący się pojazd. W środku nie było kierowcy. Przystąpiono do działań gaśniczych. W ich trakcie odnaleziono na jezdni estakady znajdującej się poniżej ciało. Okazało się że jest to kobieta z tego samochodu. Była poparzona - poinformował Kazimierz Jaworski. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe. Lekarz stwierdził zgon.



Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.



