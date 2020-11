Do 5 lat więzienia grozi 25-latkowi z Nowej Wsi Lęborskiej na Pomorzu. Według policji podpalił on 43-letniego mężczyznę, który wykonywał dla niego drobne prace. Poszkodowany początkowo nie zgłosił się po pomoc lekarską – był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

