Grupa 47 żydowskich dzieci i nastolatków z Francji została siłą usunięta z pokładu samolotu linii Vueling w Walencji po tym, jak zaczęli śpiewać hebrajskie piosenki. Incydent wywołał międzynarodowe oburzenie i oskarżenia o antysemityzm, a hiszpańskie władze tłumaczą decyzję „zakłócaniem porządku”.

Żydowska wycieczka usunięta z samolotu / Shutterstock

Do incydentu doszło na lotnisku w Walencji, gdzie grupa dzieci w wieku od 10 do 15 lat wracała z żydowskiego obozu letniego do Francji. Według relacji świadków oraz doniesień mediów żydowskich, młodzież zaczęła śpiewać hebrajskie piosenki podczas oczekiwania na start samolotu. Załoga poprosiła ich o zaprzestanie, jednak sytuacja szybko się zaostrzyła, gdy na miejsce wezwano policję.