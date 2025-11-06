W Stanach Zjednoczonych trwa najdłuższy w historii paraliż budżetowy - tak zwany shutdown. To już 36 dni odkąd administracja federalna działa w ograniczonym zakresie. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta - m.in. dla pasażerów linii lotniczych. Szef departamentu transportu Sean Duffy zapowiedział, że jeśli do piątku nie zostanie przyjęty nowy budżet, ruch lotniczy na 40 największych lotniskach w USA zostanie poważnie ograniczony.

Na lotniskach brakuje już 2-3 tysięcy kontrolerów lotów, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Planowana redukcja obejmie 3,5-4 tysiące lotów dziennie.

To kolejne ostrzeżenie ze strony Departamentu Transportu dotyczące narastającego chaosu na lotniskach z powodu impasu budżetowego.

Szef resortu Sean Duffy poinformował, że brakuje już 2-3 tysięcy kontrolerów lotów i możliwe jest nawet zamknięcie części przestrzeni powietrznej.

Aktualnie 13 tysięcy kontrolerów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa pracuje bez wypłaty.

Decyzja została ogłoszona podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) Bryanem Bedfordem. Jak tłumaczył Bedford, powodem jest dramatyczna sytuacja kadrowa na lotniskach. Tysiące pracowników federalnych, w tym kontrolerzy lotów, pracują już drugi miesiąc bez wynagrodzenia.

Widzimy narastającą presję i nie możemy dłużej zapewniać, że nasz system lotniczy pozostaje najbezpieczniejszy na świecie - mówił Bedford.

Redukcja miałaby dotyczyć aż 3,5-4 tysięcy lotów każdego dnia. To już kolejne ostrzeżenie ze strony departamentu transportu. Sytuacja na lotniskach staje się coraz trudniejsza, a wszystko przez impas budżetowy.

"Być może zamkniemy część przestrzeni powietrznej"

W środę Sean Duffy podkreślił, że na lotniskach brakuje już 2-3 tysięcy kontrolerów lotów. Za tydzień, demokraci, zobaczycie masowy chaos. Masowe opóźnienia, masowe odwołania lotów, a być może nawet zamkniemy część przestrzeni powietrznej, bo po prostu nie damy rady jej obsłużyć - ostrzegał szef resortu.

Aktualnie aż 13 tysięcy kontrolerów lotów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa na lotniskach pracuje bez wypłaty. To już przełożyło się na znaczące opóźnienia. Jeśli impas potrwa do piątku, pracownicy ci nie otrzymają już drugiej należnej pensji.

Negocjacje w sprawie budżetu przyspieszyły w ostatnich dniach, jednak dobre wyniki demokratów w wyborach lokalnych mogą utrudnić osiągnięcie kompromisu. Opozycja blokuje uchwalenie nowego budżetu, bowiem domaga się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu "Obamacare".