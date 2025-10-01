Planujesz podróż samochodem po Europie? Uważaj na nowe przepisy drogowe, które wchodzą w życie w wielu popularnych krajach turystycznych. Włochy, Francja, Hiszpania, Grecja i Dania wprowadzają szereg zmian, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Wysokie kary finansowe, nowe ograniczenia oraz zaostrzone kontrole – to tylko niektóre z nowości, z którymi trzeba się liczyć podczas zagranicznych wojaży.

Nowe przepisy ruchu drogowego w Europie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Włochy: Rekordowe mandaty i nowe zakazy dla kierowców

Włochy od 2025 roku znacznie zaostrzyły przepisy dotyczące ruchu drogowego. Największe zmiany dotyczą korzystania z telefonu podczas jazdy - za to wykroczenie grozi teraz mandat nawet do 1000 euro, a w przypadku recydywy kara może wzrosnąć do 1400 euro oraz grozić odebraniem prawa jazdy.

Równie rygorystycznie traktowane jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi - już powyżej 0,5 promila kierowca może zostać ukarany grzywną w wysokości 2000 euro.

Szczególną ostrożność należy zachować w miastach, gdzie obowiązują strefy ograniczonego ruchu (ZTL). Wjazd bez odpowiedniego zezwolenia to koszt 100 euro. Warto pamiętać, że we Włoszech funkcjonuje aż około 350 takich stref, a od 2026 roku w dużych miastach północnych planowane jest wprowadzenie zakazu wjazdu dla samochodów z silnikiem diesla spełniających normę Euro 5.

Co istotne, mandaty mogą być wysyłane nawet do roku po popełnieniu wykroczenia i są egzekwowane przez pięć lat, także za granicą.

Francja: Nowe strefy ekologiczne i obowiązkowe winiety

Od początku 2025 roku we wszystkich francuskich miastach powyżej 150 tysięcy mieszkańców obowiązują nowe strefy ekologiczne. Wjazd do nich możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu specjalnej winiety Crit’Air, którą należy zamówić online jeszcze przed wyjazdem. W zależności od klasy pojazdu i obowiązujących w danej strefie ograniczeń, nie każdy samochód będzie mógł wjechać do centrum miasta.

Za brak odpowiedniej winiety grozi mandat od 68 do nawet 375 euro. Warto więc odpowiednio wcześniej sprawdzić, czy nasz pojazd spełnia wymagania i zadbać o niezbędne dokumenty.

Hiszpania: Nowe obowiązki i restrykcje dla kierowców

W Hiszpanii od 2026 roku wprowadzone zostaną nowe wymogi dotyczące wyposażenia samochodu. Każdy pojazd zarejestrowany w tym kraju będzie musiał posiadać specjalne awaryjne światło ostrzegawcze, które zastąpi dotychczasowe trójkąty ostrzegawcze.

Dodatkowo, w regionie Katalonii pojawią się nowe regulacje dotyczące stref niskiej emisji, a w Kraju Basków starsze samochody będą miały zakaz wjazdu do stref ekologicznych w dniach o podwyższonym poziomie zanieczyszczeń powietrza.

Dania: Surowsze limity dla młodych kierowców

Od lipca 2025 roku w Danii obowiązuje zaostrzony limit alkoholu we krwi dla początkujących kierowców. Przez pierwsze trzy lata po uzyskaniu prawa jazdy dopuszczalny poziom alkoholu to zaledwie 0,2 promila. Za przekroczenie tego limitu grożą wysokie grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet obowiązkowe szkolenia reedukacyjne.

Grecja: Drastyczne podwyżki mandatów i nowe limity prędkości

Grecja również zdecydowała się na znaczące podwyższenie kar za wykroczenia drogowe. Korzystanie z telefonu podczas jazdy to koszt 350 euro oraz miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. Zmieniono także limity prędkości - w wąskich uliczkach obowiązuje teraz ograniczenie do 30 km/h, w miastach do 50 km/h, natomiast na autostradach podniesiono limit do 140 km/h.

Najwyższe kary przewidziano jednak dla piratów drogowych - za rażące przekroczenie prędkości grozi nawet 8000 euro mandatu i czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów. Szczególnie surowo karane są nielegalne wyścigi uliczne i brawurowa jazda - tutaj mandaty sięgają 2000 euro, a zakaz prowadzenia pojazdów może trwać rok. Inne wykroczenia również stały się znacznie droższe: jazda motocyklem bez kasku to 350 euro, brak zapiętych pasów - 100 euro, a przejazd na czerwonym świetle - aż 4000 euro.