​Francuski mistrz kuchni Joel Robuchon, który rozgłoś na świecie zdobył m.in. perfekcyjnie przyrządzonymi tłuczonymi kartoflami, zmarł w poniedziałek w wieku 73 lat. Pozostawił po sobie sieć restauracji dla smakoszy od Paryża po Tokio, Nowy Jork i Las Vegas.

Joel Robuchon / CHRISTIAN BRUNA / PAP

Robuchon zmarł na raka w swoim domu w Genewie, o czym poinformował jego personel.

Te tłuczone kartofle, to prawda, wyrobiły mi nazwisko. Wszystko tym gniecionym kartofelkom zawdzięczam - powiedział kiedyś podczas pokazu, jak przyrządzić niemal płynne danie.

Wideo youtube

Może to ciut nostalgiczne, takie Proustowskie magdalenki. Ale każdy przecież pamięta gniecione kartofle, jakie robiła jego mama, te gniecione babcine kartofle - dodał.

Do najlepszych kucharzy zaliczono go we Francji już w 1976 roku, a za króla kucharzy i kucharza stulecia uznano go w 1990 roku. Przez lata był zdobywcą największej liczby gwiazdek w przewodnikach Michelina, polecających restauracje warte odwiedzenia.

Wideo youtube

Szef kuchni Robuchon w pewnym momencie miał ponad 30 gwiazdek w przewodnikach Michelina dla swoich ponad 20 restauracji na trzech kontynentach.

Był uważany za perfekcjonistę, a obok zwykłego puree, do ulubionych jego dań należały trufle i kawior.