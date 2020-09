Strażnicy dzikiej przyrody złapali 350-kilogramowego krokodyla różańcowego o długości 4,4 metra w odwiedzanym przez turystów parku przyrody w Terytorium Północnym w Australii. Jest to największy od lat okaz odłowiony na tym obszarze.

Samiec największego gatunku gada na świecie został złapany w rzece Flora, 120 kilometrów na południowy zachód od miasta Katherine - przekazał starszy strażnik przyrody, John Burke.

Osobnik o długości 4,7 metra został złapany trzy lata temu w tym samym rejonie, ale w innej rzece bliżej morza - powiedział Burke, przyznając, że nie słyszał o większym okazie złowionym we Florze.



Liczba krokodyli rośnie na północy Australii od czasu, gdy na początku lat 70. prawo federalne uczyniło je gatunkiem chronionym - przypomina AP.



Z pewnością rośnie ich liczba i to jest jeden z powodów, dla których mamy strefy zarządzania - aby zmniejszyć ich liczbę w obszarach o dużym natężeniu ruchu (turystycznego), by zmniejszyć prawdopodobieństwo interakcji między "różankami" a ludźmi - wyjaśnił Burke, odnosząc się do krokodyli.



Według strażnika schwytanie krokodyla jest "poważnym przypomnieniem, że jesteś w kraju krokodyli", pomimo faktu, że zamknięcie granic Australii zmniejszyło ilość turystów.



Nigdy nie bądź beztroski przy wodzie i pływaj tylko w wyznaczonych kąpieliskach lub basenach - radził Burke dla "Katherine Times". Krokodyle można znaleźć na każdym szlaku wodnym w regionie Top End i zawsze powinieneś być krokodyloostrożny (ang. crocwise) - zaznaczył.



Krokodyle są łapane w duże klatki zanurzone w wodzie z przynętą w postaci dzika lub innego mięsa. Schwytane osobniki są zabierane na farmę, aby stać się częścią programu hodowlanego.



Jedynie krokodyle hodowlane można zabijać dla mięsa i skóry w Australii.



Krokodyl różańcowy jest jednym z największym na świecie drapieżników polujących w rzekach i na lądzie. Samce tego gatunku mogą osiągać 6 metrów długości i ważyć ponad tonę. Krokodyle te mogą też żyć w słonej wodzie (stąd angielska nazwa gatunku słonowodny, saltwater).