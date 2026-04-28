Zjednoczone Emiraty Arabskie od 1 maja wycofują się z członkostwa w Organizacji Krajów Produkujących Ropę Naftową (OPEC) oraz z OPEC+, który zrzesza też kraje stowarzyszone z OPEC - informuje agencja Reutera, która cytuje ministra do spraw energii ZEA, Suhaila Mohameda al-Mazroueia.

Decyzję władz ZEA ogłosił minister do spraw energii ZEA, Suhail Mohamed al-Mazrouei / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

To decyzja polityczna, podjęta po dokładnej analizie obecnej i przyszłej polityki związanej z poziomem produkcji - cytuje swego rozmówcę Reuters.

Wcześniej Emiraty Arabskie, które są regionalnym centrum biznesowym, a zarazem należą do najważniejszych sojuszników USA, krytykowały inne kraje arabskie za bierność w obliczu ataków ze strony Iranu podczas trwającej od 28 lutego wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi.

"Rząd ZEA nie konsultował tej decyzji z żadnym sojusznikiem"

Al-Mazrouei podkreślił, że rząd ZEA nie konsultował tej decyzji z żadnym z regionalnych sojuszników. Komentatorzy zwracają w tym kontekście szczególną uwagę na Arabię Saudyjską. Jak podkreśla Reuters wycofanie się Emiratów Arabskich "może wprowadzić chaos i osłabić OPEC".

Agencja podkreśliła, że od blisko dwóch miesięcy państwa OPEC z regionu Zatoki Perskiej mają poważne trudności z eksportem ropy naftowej przez cieśninę Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportuje się ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Zwycięstwo Trumpa

W ocenie Reutersa wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich z OPEC to "duże zwycięstwo prezydenta USA Donalda Trumpa", który w przeszłości oskarżał organizację o "oszukiwanie reszty świata przez zawyżanie cen ropy".

OPEC istnieje od 1960 r., a ZEA są członkiem tej organizacji od 1967 roku. Państwa OPEC koordynują swoją politykę wydobycia i sprzedaży ropy. Do organizacji należą też: Algieria, Arabia Saudyjska, Gabon, Gwinea Równikowa, Irak, Iran, Kongo, Kuwejt, Libia, Nigeria i Wenezuela. Z kolei OPEC+ powstał w 2016 r., a kraje, które są stowarzyszone z OPEC to: Azerbejdżan, Bahrajn, Brazylia, Brunei, Kazachstan, Malezja, Meksyk, Oman, Rosja, Sudan i Sudan Południowy. W przeszłości członkami OPEC były też: Angola, Ekwador, Indonezja i Katar.