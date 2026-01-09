Gotowanie może być szybsze i przyjemniejsze a przy okazji sprawiać wiele radości. Wystarczy wyposażyć się w odpowiednie, kulinarne "narzędzia". Robot kuchenny to strzał w dziesiątkę. Sprawdź modele warte uwagi!

/ Materiały prasowe

Robot kuchenny Götze & Jensen SB400K

/ Materiały prasowe

+ Dotykowy panel z timerem ułatwia sterowanie robotem i planowanie prac

+ Silnik o mocy 1500 watów pozwala uporać się nawet z dużą ilością ciasta

+ Możliwość mycia części w zmywarce ułatwia higienę i porządki

Götze&Jensen SB400K to uniwersalny robot planetarny zaprojektowany z myślą o szybkim przygotowywaniu zarówno lekkich kremów, jak i gęstych, drożdżowych ciast. Moc 1500 watów zapewnia stabilne obroty pod obciążeniem. Ruch planetarny dokładnie zbiera składniki ze ścianek misy, dzięki czemu nie trzeba przerywać pracy, aby poprawiać masę łopatką. Stalowa misa o pojemności 6 litrów pozwala jednorazowo wyrobić porcję na ciasto lub kilka bochenków chleba. Na górnym panelu znajdziesz czytelny, dotykowy interfejs z czasomierzem, który ułatwia kontrolę procesu i powtarzalność receptur. Funkcja Pulse przydaje się przy szybkim napowietrzaniu kremów i kontrolowanym siekaniu składników.

Twój kuchenny asystent czeka - zamów teraz!

Robot kuchenny Kenwood KVL4100S Chef XL

/ Materiały prasowe

+ Wydajny i mocny silnik w solidnej, metalowej konstrukcji to gwarancja trwałości

+ Ogromna misa 6,7 litra sprawdzi się nie tylko do dużych porcji ciasta

+ Funkcjonalny zestaw końcówek: hak, trzepaczka i mieszadło K - rozbudowany komplet w jednej cenie!

Chef XL to klasyka w wydaniu Kenwooda. Mocny napęd połączony z bardzo pojemną, 6,7-litrową misą umożliwia wyrabianie ciężkich, drożdżowych mas oraz jednoczesne przygotowanie bezy czy biszkoptu dla całej rodziny. Ruch planetarny dba o równomierne mieszanie, a zestaw stalowych końcówek obejmuje kultowe mieszadło K do kruchych i półkruchych mas, hak do chleba oraz trzepaczkę do puszystych kremów i piany. Precyzyjna regulacja prędkości z trybem pulsacyjnym pozwala płynnie przechodzić od składania składników do intensywnego wyrabiania. Osłona przeciw chlapaniu wykonana z trwałego tworzywa ułatwia bezpyłowe dodawanie składników przez uchylne okienko. Dodatkowo metalowy korpus stabilizuje pracę na blacie przy wysokich obrotach.

Nie zwlekaj, dodaj do koszyka!

Robot kuchenny Götze & Jensen SB800T

/ Materiały prasowe

+ Aż 12 poziomów prędkości robota ułatwia przygotowywanie wielu różnych potraw

+ Dwie pojemne misy w komplecie (6 i 7 litrów) - podmień misę i nie rób przerw na mycie!

+ Bogaty zestaw: szatkownica, maszynka do mięsa i blender - mnogość funkcji i zastosowań

Robot kuchenny SB800T marki Götze&Jensen to propozycja dla osób, które chcą zastąpić kilkanaście urządzeń jednym, dobrze wyposażonym kombajnem. Oprócz wytrzymałego napędu i ruchu planetarnego otrzymujesz dwie stalowe misy o pojemności 6 i 7 litrów, co ułatwia równoległe przygotowywanie ciasta i kremu bez mycia naczynia w trakcie. Dwanaście poziomów prędkości pozwala precyzyjnie dobrać tempo do konsystencji, a czytelny wyświetlacz z timerem pilnuje czasu wyrabiania. W zestawie znajdziesz nie tylko hak, trzepaczkę i mieszadło płaskie, lecz także szatkownicę bębnową z tarczami, maszynkę do mielenia z sitami 3/5/7 mm oraz nasadki do kiełbas i kebbe, a także szklany blender kielichowy do koktajli, sosów i kruszenia lodu.

Twój kulinarny asystent czeka - kliknij tutaj!

/ Materiały prasowe

Robot kuchenny planetarny KITCHENAID Artisan 5KSM95PSECU

/ Materiały prasowe

+ Wszechstronny - mieszadło, hak i rózga pozwalają na przygotowanie różnorodnych potraw i wypieków

+ Wygodny w użyciu - uchylna głowica i ergonomiczna rączka misy ułatwiają obsługę

+ Łatwy w czyszczeniu - misa ze stali nierdzewnej nadaje się do zmywarki, a pozostałe elementy są proste w pielęgnacji

Robot kuchenny planetarny KITCHENAID Artisan 5KSM95PSECU to eleganckie i funkcjonalne urządzenie, które ułatwia przygotowywanie różnorodnych potraw i wypieków. Wyposażony w 4,3-litrową misę ze stali nierdzewnej, mieszadło płaskie, hak do ciasta oraz 6-elementową rózgę do ubijania, pozwala na wyrabianie ciast, ubijanie piany, śmietany czy przygotowywanie dipów. Dzięki przemyślanej konstrukcji uchylnej głowicy i ergonomicznym detalom, takim jak wygodna rączka misy, obsługa jest intuicyjna, a czyszczenie - łatwe, z możliwością mycia niektórych elementów w zmywarce. Ponadczasowy design w połączeniu z amerykańską funkcjonalnością sprawia, że robot nie tylko doskonale spełnia swoje zadania, ale także efektownie prezentuje się w każdej kuchni.

Poczuj radość gotowania - zamów teraz!

Robot kuchenny Bosch MUMS6ZS38 Serie 6

/ Materiały prasowe

+ Silnik o dużej mocy z siedmioma poziomami obrotów to gwarancja zawsze idealnie wyrobionego ciasta

+ Programy wybierane z poziomu ekranu LCD są dużym i komfortowym ułatwieniem podczas gotowania

+ Przystawka do krojenia w kostkę to świetny gadżet przed imprezą - sałatka czy ser już nie będą wyzwaniem!

MUMS6ZS38 to nowoczesny robot planetarny, który łączy wysoką moc z inteligentną automatyką. Silnik oferuje duży zapas momentu do ciężkich ciast, a 7-stopniowa regulacja z ruchem planetarnym zapewnia równomierne mieszanie bez pozostawiania "martwych stref" przy ściankach misy. Kluczową różnicą względem klasycznych konstrukcji jest wbudowana waga. Możesz odmierzać składniki wprost do misy i przystawek, a timer oraz przejrzysty ekran LCD pomagają zachować powtarzalność przygotowań. W pakiecie znajdziesz blender kielichowy do koktajli i sosów, przystawkę do krojenia w kostkę oraz szatkowania, a także akcesoria do wyrabiania i ubijania. Całość tworzy gotowe stanowisko do przygotowania sałatki, farszu czy deseru w kilka chwil.

Ułatw sobie gotowanie - kliknij!