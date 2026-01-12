Moskwa zmaga się z największymi opadami śniegu od dekad. Służby miejskie usunęły z ulic niemal milion metrów sześciennych śniegu w ciągu zaledwie dwóch dni. To efekt potężnego cyklonu śródziemnomorskiego, który przyniósł rekordowe opady i sparaliżował stolicę Rosji.
Moskwiczanie od weekendu zmagają się z największymi opadami śniegu od dekad.
Rekordowe opady sparaliżowały ruch samochodowy i komunikację miejską - podaje The Moscow Times. Mieszkańcy stolicy muszą zmagać się z opóźnieniami, a piesi - z wysokimi zaspami. W całym mieście powstały tymczasowe miejsca składowania śniegu. Służby pracują w trybie całodobowym, a dla pracowników odśnieżania uruchomiono mobilne punkty z ciepłymi posiłkami i napojami.
Akcja odśnieżania trwa nieprzerwanie, a opady - choć nieco słabsze - wciąż się utrzymują. Eksperci ostrzegają, że do środy może spaść dodatkowe 12 centymetrów śniegu - podaje TASS.
Za ekstremalne warunki pogodowe odpowiada cyklon śródziemnomorski, który uderzył w Moskwę i okolice 8 stycznia. Opady rozpoczęły się po godzinie 15:00 czasu moskiewskiego w południowo-wschodnich i wschodnich dzielnicach regionu, szybko obejmując całą metropolię. Najintensywniejsze opady zanotowano właśnie 9 stycznia.
Od początku roku w Moskwie spadło już ponad 35 mm opadów, co stanowi 67 proc. styczniowej normy, wynoszącej 53 mm. Według Rosyjskiego Centrum Hydrometeorologicznego, opady z 9 stycznia znalazły się wśród pięciu największych w 146-letniej historii pomiarów meteorologicznych w Moskwie i są jednym z trzech najintensywniejszych śnieżyc XXI wieku. Tego dnia padł także nowy rekord dobowy. Opad stanowił około 40 proc. średniej miesięcznej sumy.